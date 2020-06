Potsdam

In Brandenburg haben in 200 Fällen Betrüger versucht, sich staatliche Corona-Soforthilfe zu erschleichen, obwohl ihnen diese nicht zustand. Der Verdacht auf Betrug wurde von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bei der seit März laufenden Beantragung der Soforthilfe durch Firmen und Solo-Selbstständige festgestellt. Dem Landeskriminalamt ( LKA) wurden die 200 Fälle zur weiteren Prüfung gemeldet, wie eine Sprecherin der ILB auf Anfrage der MAZ mitteilte.

Das LKA hat bisher in sieben Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug oder betrügerischer Beantragung von Soforthilfe eingeleitet. Im dortigen Dezernat für Wirtschaftskriminalität werden derzeit 127 sogenannte Verdachtsmeldungen auf Corona-Subventionsbetrug geprüft, darunter 108 von der ILB. Die anderen Meldungen kamen aus Berlin und anderen Bundesländern. Die Ermittler gehen von steigenden Fallzahlen in nächster Zeit aus.

Anzeige

Schaden ist bisher eher gering für das Land

Bislang ist der konkrete Schaden aber für das Land Brandenburg gering. Laut ILB wurden an die verdächtigen Firmen keine Soforthilfe-Mittel ausgezahlt. Bei der Prüfung der Unterlagen waren die Unregelmäßigkeiten entdeckt worden, die eine mögliche Straftat darstellen. Die Auszahlung fand nicht statt oder wurde gestoppt. So sollen Betrüger Menschen in finanzieller Notlage überredet haben, Soforthilfe zu beantragen, obwohl sie gar nicht selbstständig sind, um das Geld dann selbst an sich zu nehmen. In anderen Fällen fiel bei der Prüfung der Anträge auf, dass der Firmensitz mit der Adresse auf den Formularen nicht übereinstimmt.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Vergleich zur Gesamtzahl der Anträge sind die vermeintlichen Betrugsfälle eher gering. Insgesamt wurde Soforthilfe an 62.000 Firmen oder Solo-Selbstständige mit einem Volumen in Höhe von 550 Millionen Euro ausgezahlt – der Großteil stammt vom Bund. 8300 Anträge wurden von den Förderbank-Mitarbeitern abgelehnt. Als Hauptgründe gelten: Der Sitz der Firma war außerhalb Brandenburgs; Unterlagen waren nicht vollständig oder falsch; die Liquiditätsengpässe wegen Corona konnten nicht nachgewiesen werden.

Bei der Soforthilfe handelt es sich um einen einmaligen Zuschuss für durch Corona in Not geratene Firmen in Höhe von 9000 bis 60.000 Euro – je nach Größe. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Die meisten der Anträge (60 000) kamen von kleinen Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten, Freiberuflern oder Solo-Selbstständigen. Am stärksten vertreten war die Dienstleistungsbranche. Stark vertreten waren auch Handel, Gastgewerbe, Bau sowie die Bereiche Gesundheit und Sozialwesen.

Prüfungen auf mögliche Zurückzahlungen laufen weiter

Noch ist offen, ob Soforthilfe-Empfänger das Geld doch nicht zurückzahlen müssen. Es kann sich herausstellen, dass Firmen die Hilfe doch nicht zusteht, weil sie am Ende nicht in Existenznot wegen der Corona-Krise geraten sind. Dann muss das Geld zurückgezahlt werden. Die Prüfungen der ILB dazu laufen. Einige Firmen haben bereits das Geld zurückgezahlt, weil sie festgestellt hatten, dass sie darauf keinen Anspruch haben.

Im Gegensatz zu Berlin hat Brandenburg deutlich weniger Betrugsfälle. Das wird damit begründet, dass die Prüfungen in Brandenburg deutlich strenger abliefen, aber auch länger gedauert hätten.

Nach Angaben der Investitionsbank Berlin ( IBB) wird in knapp 1000 Fällen ein Betrugsverdacht geprüft. Insgesamt wurden zum 30. April Soforthilfe-Anträge für rund 207.000 Firmen und Solo-Selbstständige genehmigt. Die Gesamtsumme beträgt 1,76 Millionen Euro.

Mehrere spektakuläre Fälle in Berlin

Bekannt wurden einige spektakuläre Fälle. So wurden im Mai Wohnungen und Autos von fünf Mitgliedern der salafistischen Szene in Berlin durchsucht. Die Männer sollen Soforthilfen beantragt und teilweise auch erhalten haben, obwohl sie keinen Anspruch darauf hatten. Zwei Männer aus der islamistischen Szene sollen Beträge in Höhe von 33 000 Euro betrügerisch beantragt und erhalten haben.

Nach Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ soll die Investitionsbank Berlin offenbar durch fahrlässiges Verhalten Betrug beim Soforthilfe-Programm erleichtert haben. So soll auf übliche Überprüfungen weitgehend verzichtet worden sein, berichtete das Magazin. Warnungen vor Betrügern durch das LKA sollen zunächst ignoriert worden sein.

Von Igor Göldner