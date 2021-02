Potsdam

Seit Anfang Februar dürfen Corona-Schnelltests für den Heimgebrauch frei verkauft werden. Zumindest in der Theorie – denn für die Anwendung durch medizinische Laien ist noch keiner dieser Tests zugelassen. Sie müssen ein spezielles Prüfverfahren durchlaufen, etwa vom TÜV oder Dekra, die feststellen, dass Nicht-Mediziner die Schnelltests problemlos und fehlerfrei durchführen können.

„Spucktests“ für Laien ähneln den Professionellen

Es können zwar noch Wochen vergehen, bis die für Privatpersonen erhältlichen Tests wirklich auf dem Markt sind. In der Anwendung würden sie aber ähnlich funktionieren wie die Antigen-Tests, die bereits jetzt – für Fachpersonal – zu erwerben sind, sagt die Potsdamer Apothekerin Jutta Alhorn. In der mobilen Teststation ihrer Apotheke führt sie Antigen-Schnelltests durch, die unter anderem auf Speichelproben basieren: Die „Spucktests.“ Genau die würden am ehesten für den Heimgebrauch infrage kommen. Der MAZ hat sie gezeigt, wie sie funktionieren.

Zur Galerie Das Set für den Speichel-Schnelltest ist überschaubar – innerhalb von 20 Minuten sollen die Tester erfahren, ob eine Corona-Infektion vorliegt oder nicht. Die Potsdamer Apothekerin Jutta Alhorn zeigt, wie der Corona-Spucktest funktioniert.

Jutta Alhorn gibt jedoch Einiges zu bedenken bei der Anwendung für die Spucktests: Dass so schnell ein Testergebnis vorliegt, verleitet zur Gefahr des „Freitestens“ und damit zu Leichtsinnigkeit. „Das Ergebnis ist nur gültig für den jeweiligen Moment“ – schon wenige Augenblicke später könnte man sich mit dem Coronavirus infizieren. „Der Test entbindet Negativ-Getestete nicht von den Regeln und Pflichten, die derzeit für alle gelten – wie Abstand halten, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.“

Alhorn weiter: „Grundsätzlich ist es gut, wenn mehr und gezielt getestet wird, denn mehr Tests tragen zu einem aktuellerem und besseren Lagebild der Pandemie bei. Damit sind Kontaktketten besser nachvollziehbar, das Gesundheitssystem kann so entlastet werden.“ Daher seien auch Tests für den Heimgebrauch grundsätzlich zu begrüßen. Doch gibt es einige Fallstricke in der Anwendung durch Laien, die das Testergebnis verfälschen könnte: Etwa, wenn man zu wenig Speichel in die Reaktionflüssigkeit gibt oder den Test zu lang in das Messgerät gibt. Alhorn rät daher sehr dazu, die Bedienungsanleitungen vor Gebrauch ausführlich zu studieren. Und: Der Spucktest ist ausschließlich durch Personen ohne Covid-19-Symptome anzuwenden. Wer die typischen Symptome bei sich spürt, muss sich von Profis mit einem PCR-Test testen lassen.

Von Robin Williamson