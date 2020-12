Corona-Symptome: Wohin man sich in Brandenburg an den Feiertagen wenden kann

Potsdam

Auch über die Feiertage gilt: Wer Corona-Symptome entwickelt, sollte auf keinen Fall auf eigene Faust losziehen und eine Praxis aufsuchen. Wie Christian Wehry, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) erklärt, sollten Patienten stattdessen zunächst mit einem Arzt telefonieren. „Ist dieser nicht erreichbar, können sie sich auch an die 116 117 wenden“, sagt Wehry.

Unter der Nummer hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst bei Erkrankungen, die nicht lebensbedrohlich sind, aber dennoch zügig behandelt werden müssen. Wer die 116 117 wählt, wird zunächst an die zentrale KVBB-Koordinierungsstelle in Potsdam geleitet. Dort schätzen Mitarbeiter die Symptome ein, beraten die Anrufer und koordinieren die weiteren Schritte zur Versorgung. „Dabei wird insbesondere auch auf die ärztliche Bereitschaftspraxis in der jeweiligen Region verwiesen“, sagt Wehry.

18 Bereitschaftspraxen in Brandenburg

18 Bereitschaftspraxen gibt es mittlerweile in Brandenburg. Ob Potsdam, Cottbus oder Perleberg: Die Praxen sind über das ganze Land verteilt und bilden somit ein flächendeckendes Netz. Erst im November eröffnete eine neue Anlaufstelle in Nauen ( Havelland). Für immobile Patienten gibt es dringenden Fällen außerdem einen Besuchsdienst, so Wehry.

Corona-Symptome: Wer wann helfen kann – und wo Außerhalb der Sprechzeiten hilft die 116 117 bei Erkrankungen, die nicht lebensbedrohlich sind (dann gilt der Notruf 112), aber akut behandelt werden müssen. Unter 116117.de ist sie auch als App abrufbar. Bei Bedarf vermitteln Mitarbeiter die Anrufer dann an eine der 18 Bereitschaftspraxen in Brandenburg. Unter kvbb-arztsuche.de finden Patienten außerdem die Arztpraxen in ihrer Umgebung – mit Kontaktdaten und Sprechzeiten. In den kommenden Tagen will die KVBB zudem auf ihrer Internetseite über Arztpraxen informieren, die in der Zeit vom 28. bis zum 30. Dezember geöffnet haben.

Außerdem gibt es für die Regionen sogenannte Hintergrunddienstpläne, erklärt der Pressesprecher. Damit die Versorgung während der Corona-Pandemie gewährleistet ist, sind Ärzte in Brandenburg in Rufbereitschaft und werden bei Bedarf tätig. Christian Wehry betont jedoch auch, dass es schwer sei, das Patientenaufkommen in diesem Jahr abzuschätzen. Trotz aller getroffenen Maßnahmen könne es zu Wartezeiten kommen. „Ich möchte daher auch die Patienten um etwas Geduld bitten. Akute gesundheitliche Probleme werden behandelt, manchmal kann es vielleicht jedoch etwas länger dauern.“

Von Johanna Apel