Die niedergelassenen Hausärzte in Brandenburg kritisieren die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) angekündigten kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer. Das Gesundheitsministerium erstattet den durchführenden Ärzten derzeit lediglich 15 Euro pro Test. Viel zu wenig, wie die stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbandes Brandenburg, Astrid Tributh, findet.

Für Rückkehrer aus Risikogebieten sind Corona-Tests bei der Einreise nach Deutschland seit 1. August verpflichtend. Das Gesundheitsministerium kündigte zudem an, die Kosten für Corona-Tests auch für Urlauber zu übernehmen, die sich nicht in Risikogebieten aufgehalten haben. Bis zu 72 Stunden nach ihrer Rückkehr sollen sie sich kostenlos testen lassen können und zwar entweder in einem Corona-Testzentrum oder in ihrer Hausarztpraxis – so die Theorie.

15 Euro pro Test sind vielen Ärzten zu wenig

Doch viele Allgemeinmediziner weigern sich, die Rückkehrer-Tests nach den Vorstellungen des Gesundheitsministeriums durchzuführen. Astrid Tributh zum Beispiel bietet in ihrer Potsdamer Hausarztpraxis keine kostenlosen Corona-Tests für Urlauber an. „Das Geld, das mir der Bund zahlt, deckt schlicht meine Kosten nicht“, sagt sie.

Einen Corona-Test durchzuführen verlange mehr als einen Rachenabstrich, sagt die Hausärztin. Dazu gehören Meldungen an die Gesundheitsämter, Beratung und Aufklärung der Patienten. Alles in allem komme sie so auf eine Behandlungszeit von 15 bis 20 Minuten. „Für 15 Euro, die ich auch noch versteuern muss.“ Wie sie das Geld beim Gesundheitsministerium abrechnen soll, wisse sie nicht, sagt Tributh. Die entsprechenden Formulare seien nicht verfügbar, auch eine Abrechnungsziffer gebe es bislang nicht.

KVBB fordert bessere Vergütung

Trotzdem schickt die Hausärztin niemanden weg, der getestet werden möchte. Die Patienten müssten die Kosten für ihren Test jedoch selbst tragen, Kostenpunkt: zwischen 100 und 130 Euro. Für Patienten, die typische Covid-19-Symptome zeigten, übernimmt die Kosten für einen Test ohnehin die Krankenkasse. Ärzte, die kostenlose Tests für Lehrer und Erzieher durchführen, bekommen hingegen 25 Euro pro Test vom Land. Das sieht die Brandenburger Teststrategie vor.

Corona-Tests: Wer zahlt was? Für die Finanzierung von Corona-Tests existieren derzeit verschiedene Modelle in Brandenburg. Eine Übersicht: Für Patienten mit akuten Krankheitssymptomen wie Atemnot, Husten und/oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns übernimmt die Krankenkasse die Kosten für einen Test. Dies sollte man vorher mit seinem Hausarzt telefonisch absprechen. Zeigt die Corona-Warn-App auf dem Smartphone ein erhöhtes Infektionsrisiko an, weil der Nutzer in den vergangenen Tagen mindestens eine Begegnung mit einer nachweislich infizierten Person hatte, zahlt ebenfalls die Krankenkasse für den Corona-Test. Erzieher und Lehrer an Brandenburger Kitas und Schulen können sich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen. Sie erhalten hierfür einen Berechtigungsschein von Schule oder Kita. Gesundheits- und Bildungsministerium tragen die Arztkosten in Höhe von 25 Euro je Test, sowie die Laborgebühren. Tests von Reiserückkehrern bezahlt das Bundesgesundheitsministerium. Niedergelassene Ärzte erhalten dafür derzeit aber nur 15 Euro für die Durchführung der Untersuchung. Wer in keine der genannten Kategorien fällt, aber dennoch befürchtet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, kann sich für etwa 100 Euro auf eigene Rechnung testen lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) fordert eine entsprechende Vergütung für Corona-Tests von Reiserückkehrern in Höhe von ebenfalls mindestens 25 Euro. „Es ist den Ärzten schwer vermittelbar, dass dieselben Tests verschieden vergütet werden, bloß weil sich der Anlass unterscheidet“, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry.

Stichprobentests an Kitas und Schulen

Dabei braucht Brandenburg derzeit dringend zusätzliche Testkapazitäten. Mit Beginn des neuen Schuljahres am Montag starteten die landesweiten Stichprobentests von Kindern und Jugendlichen. Bis zum 31. August sollen ein Prozent aller Brandenburger Kita- und Schulkinder auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Das sind etwa 1100 Kita-Kinder und knapp 3000 Schüler.

Dafür hat das Gesundheitsministerium mit den Landkreisen und kreisfreien Städten 12 Kitas und 72 Schulen ausgewählt. Die Tests sind freiwillig. Ob die ein-prozentige Stichprobe also zusammenkommt, ist offen. Auch Erzieher und Lehrer können sich jederzeit auf eine Infektion testen lassen. Die Kosten für die Tests übernimmt das Land.

Nonnenmacher: „Das Infektionsrisiko steigt“

„Der Zeitpunkt direkt nach der Reisezeit und zu Beginn des Schuljahres ist dafür genau richtig, da jetzt das Infektionsrisiko wieder steigt“, erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Die Ergebnisse der Stichprobe sollen bei weiteren Corona-Maßnahmen berücksichtigt werden.

Die Tests werden von niedergelassenen Vertragsärzten durchgeführt. Die Eltern der ausgewählten Kitas und Schulen erhalten einen Berechtigungsschein, mit dem sie in den teilnehmenden Praxen einen Test machen lassen können – entweder als Abstrich oder als Speichelprobe. Eine Liste der Vertragsärzte findet sich auf der Homepage der KVBB.

Von Feliks Todtmann