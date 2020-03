Das wollen Brandenburger zur Corona-Krise wissen

Potsdam

Das Informationsbedürfnis ins Zeiten der Krise ist hoch. Am Montag hatten wir Sie dazu aufgerufen, uns Ihre persönlichen Fragen zur Corona-Krise zu stellen – und die Reaktion war überwältigend. Sie haben uns dutzende Fragen geschickt – und wir werden versuchen, sie so gut es geht zu beantworten. Eine Auswahl der Informationen, die wir für Sie recherchiert haben, lesen Sie hier.

Ein Dank gilt dabei der Verbraucherzentrale Brandenburg, dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam, dem Gesundheitsministerium des Landes und den vielen Experten, die dabei mitgeholfen haben, Antworten zu finden.

Darf ich von meinem Wohnsitz in Berlin noch zu meinem Garten in Brandenburg fahren?

Die Brandenburger Landesregierung betonte, es gebe im Land keine Ausgangssperre. „Dennoch sollten nicht notwendige Wege und Fahrten, zum Beispiel Wochenendausflüge, unterbleiben“, erklärte die Staatskanzlei. Eigene Ferienhäuser oder Ferienwohnungen dürften genutzt werden.

Auch die Berliner Senatsverwaltung hat in ihrer Corona-Verordnung explizit geregelt, dass die Gartenbewirtschaftung weiterhin erlaubt ist. Da es keine offizielle Reisebeschränkung gibt, können Berliner also weiter nach Brandenburg fahren und hier ihre Wochenendgrundstücke, Gärten oder Datschen nutzen.

Dasselbe gilt natürlich auch für die Brandenburger: Sie können ihre Kleingärten weiterhin benutzen und außerdem ihren Zweitwohnsitz aufsuchen. Ausgeschlossen ist aber eine touristische Nutzung - vermieten darf man sein Wochenendhaus also nicht. Und auch beim Betreten des Gartens gilt, dass man den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Laubenpiepern einhält.

Allerdings ist es ratsam, sich vor einer solchen Fahrt bei dem entsprechenden Landkreis zu erkundigen. Denn mit Ostprignitz-Ruppin hat der erste Brandenburg Kreis eine Verfügung erlassen, wonach Reisen in den Landkreis zu privaten Zwecken – und dazu gehört der Besuch eines Garten- oder Wochenendgrundstücks – untersagt werden. Es dürfen nur noch Arbeitspendler einreisen. Das Verbot gilt ausdrücklich auch für Menschen mit Zweitwohnsitz im Landkreis.

Darf ich jemanden besuchen, der Corona hat? Und würde die Person eine Strafe bekommen, weil man bei ihr ist?

Personen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen in häuslicher Quarantäne bleiben und sollen nicht in Kontakt mit anderen, nicht infizierten Menschen kommen. Das schließt auch Besuche von Freunden aus. Man darf derzeit ohnehin ohne triftigen Grund keine Freunde besuchen. Ausgenommen davon ist die Sterbebegleitung. Die Person müsste mit einer Strafe rechnen.

Darf ich mit unserem Wohnmobil auf Parkplätzen oder Stellplätzen übernachten?

Vorerst bis zum 5. April gilt in Brandenburg per Rechtsverordnung: Das Betreten öffentlicher Orte wie öffentliche Wege, Straßen, Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks ist nur noch im Ausnahmefall zulässig. Reisen mit dem Wohnmobil zur Erholung sind kein Ausnahmefall. Damit müssen Sie derzeit auf Touren mit dem Wohnmobil verzichten.

Wir haben einen Campingplatzvertrag für Dauercamper, der zum 1. April bezahlt werden muss. Muss der Vertrag trotz Sperrung wegen Corona in voller Höhe bezahlt werden?

Denkbar ist, dass Sie nicht zahlen müssen, weil der Campingplatzanbieter seine Leistung nicht erbringen kann. Kommt aber auf den Einzelfall an. Vorschlag: Zahlen Sie unter Vorbehalt und weisen Sie darauf hin, dass Sie Geld anteilig für den Zeitraum der Sperrung zurückfordern werden. Dann können Sie später prüfen lassen, welche Ansprüche Sie genau haben. Übrigens: Die Sperrung gilt in Brandenburg übrigens nicht für Dauercamper mit dortigem ersten Wohnsitz.

Ist geregelt, ob die Eltern weiterhin Gehalt bekommen, wenn sie wegen Schul- und Kita Schließung zu Hause bleiben müssen?

Sofern Sie für die Zeit der Betreuung Urlaub nehmen möchten (und dürfen), ist die Gehaltszahlung ohnehin geregelt. Das Corona-Hilfsprogramm der Bundesregierung sieht ein Überbrückungsgeld für Eltern vor: Wer einen Verdienstausfall hat, weil er sich um die Kinder kümmern muss, soll diesen Ausfall zumindest teilweise ersetzt bekommen. Die Hilfe beläuft sich auf 67 Prozent des Nettoeinkommens.

Gezahlt werden soll für maximal sechs Wochen und mit dem Höchstbetrag von 2016 Euro im Monat. Diese Hilfe ist aber als letzte Möglichkeit gedacht. Wer Anspruch auf eine Not-Betreuung hat (Eltern in systemrelevanten Berufen) müssen diese Angebote auch nutzen. Die Auszahlung der Hilfe soll über die Arbeitgeber erfolgen, die sie bei den zuständigen Landesbehörden beantragen müssen.

Ist die Einschulung 2020 gefährdet?

Der Einschulungstermin für das nächste Schuljahr im August ist bislang nicht verschoben. Gegenwärtig ist die Schließung der Schulen in Brandenburg bis zum Ende der Osterferien (19. April) angeordnet. Sofern die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus greifen, soll der Schulbetrieb danach wieder aufgenommen werden und die Einschulung sollte nicht gefährdet sein. Wenn die Schulen länger schließen sollten, stellt sich die Frage aber neu.

Wir müssen unsere Kinder derzeit zu Hause betreuen. Bekommen wir die Kitagebühren zurückerstattet?

Tatsächlich gibt es inzwischen eine Regelung: Eltern, die ihre Kinder derzeit nicht in eine Notbetreuung geben können, sollen ab April vorerst keine Beiträge zahlen müssen. Für die Dauer der Kita-Schließungen würden sie von Beiträgen freigestellt, hat Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) angekündigt. Da die Kommunen die Beiträge erheben und die Erzieher weiter bezahlt werden müssen, werden die Gemeinden für diese Ausfälle vom Land finanziell unterstützt.

Allerdings gilt dies erst ab April. Ob die Eltern auch schon für die ausgefallene Betreuung im März finanziell entschädigt werden, regelt die jeweilige Kommune. Es lohnt sich also, vor Ort bei der Gemeinde, dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt nachzufragen. Der Städte- und Gemeindebund hält es laut einem Rundschreiben an die Gemeinden für „zumutbar, dass im Monat März keine Beiträge zurückgezahlt werden“.

Mein Mann arbeitet im Baumarkt im Schichtdienst, ich in einer Zahnarztpraxis. Meine Chefs machen alle Behandlungen weiter wie gehabt, bis auf wenige Einschränkungen. Wir haben zwei schulpflichtige Kinder und keine Notfallbetreuung, weil mein Mann nicht zu einer systemrelevanten Berufsgruppe zählt. Kann denn so was sein?

So hart es klingen mag: Ja, es kann sein. Grundvoraussetzung für eine Notfallbetreuung ist, dass beide Sorgeberechtigte in sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten. In Ihrem Fall ist es so, dass nur Sie als Mutter einen Beruf im Gesundheitswesen ausüben, der damit als unentbehrlich gilt. Die Tätigkeit in einem Baugeschäft gilt nicht als systemrelevant. Die einzige Lösung wäre in Ihrem Fall wohl, dass sich Ihr Mann beurlauben ließe und auf Konzilianz seiner Arbeitgeber setzt.

Zu dieser Konzilianz der Betriebe haben sowohl Landes- wie auch Bundespolitiker aufgerufen, die Unternehmen Hilfspakete in nie gekannter Höhe schnüren. Es ist allen Verantwortlichen klar, dass die Krise oft unglaubliche Opfern erzwingt. Auch die Nöte in den Seniorenheimen, wo Alte aus für sie unerfindlichen Gründen keinen Besuch mehr bekommen, dürften manchmal herzzerreißend sein.

Wo findet man Hilfe, wenn man aufgrund Quarantänemaßnahmen mit dem Hund nicht mehr raus darf?

Derzeit bieten viele Tierpensionen auf ihren Seiten Hilfe für Menschen in Quarantäne an. So schreibt die „Hundepension Potsdam“ auf ihrer Seite: „Wir möchten euch anbieten, eure Hunde zum Selbstkostenpreis zu betreuen“. Bei begründeter Quarantäne werde der Hund abgeholt und in die Pension aufgenommen. Den Hund jeden Morgen abzuholen und abends wieder abzuliefern sie wegen des erhöhten Risikos aber nicht möglich. Auch in anderen Städten in Brandenburg gibt es viele hilfsbereite Tierpensionen. Wer nicht in begründeter Quarantäne ist, darf übrigens aktuell seinen Hund immer noch ausführen.

Wir haben seit Ende letzten Jahres eine Reise nach Mexiko gebucht und die Anzahlung getätigt. Nach den Reisebedingungen ist die Restzahlung Ende März fällig. Beim Reiseveranstalter (FTI) erreicht man aktuell niemanden. Da der Reiseantritt erst Ende April ist, ist unsere Frage: Sollte man die Restzahlung tätigen oder wie geht man in dieser Situation damit um?

Nehmen Sie die Restzahlung nicht vor. Das Unternehmen hat alle Reisen „aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus alle Buchungen mit Abreisen ab sofort bis einschließlich 30. April 2020“ abgesagt (hier nachzulesen). Kontaktieren Sie den Veranstalter schriftlich (mit Einwurfeinschreiben): Verlangen Sie eine Bestätigung der Absage, teilen Sie mit, dass Sie die Restzahlung deswegen nicht vornehmen, und verlangen Sie eine Erstattung der Anzahlung.

Ich habe bei Trendtours Touristik eine Wolga-Schiffs-Reise für Mai 2020 in Russland gebucht. Bis Mitte April habe ich Zeit, um für 20 Prozent der Reisekosten zu stornieren. Ist das jetzt ratsam oder gilt das dann trotz der Reiseverbote als „freiwillig zurückgetreten“?

Damit gehen Sie auf Nummer sicher, um „nur“ 20 Prozent Stornokosten zu zahlen, die der Reiseveranstalter zunächst wohl einbehalten wird. Sie sollten aber unbedingt eine kostenfreie Stornierung wegen der zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie geltend machen. Damit können Sie später ggf. noch den restlichen Betrag einfordern. Ist eine Pauschalreise wie eine Schiffskreuzfahrt erheblich durch außergewöhnliche Umstände beeinträchtigt, kann sie kostenfrei storniert werden. Das ist für Reisen nach Russland aktuell sicherlich schon wegen der Einreisebeschränkungen (bis zum 1. Mai) der Fall. Unklar ist, ob das auch noch zum Zeitpunkt einer Reise im Mai gilt. Deshalb heißt es für Stornierungen wegen außergewöhnlicher Umstände eher: Abwarten. Denn ob die vorliegen, beurteilt sich letztlich wohl nach dem Zeitpunkt der Reise – was sich zeitnah zur Reise am besten beurteilen lässt.

Bei einer starken Grippewelle sterben weltweit viele Tausend Menschen. Warum gibt es dennoch all diese harten Maßnahmen?

In der Tat kennen wir die objektive Gefährlichkeit von Sars-CoV-2 noch nicht. Vieles deutet aber darauf hin, dass das Virus gefährlicher und vor allem ansteckender sein könnte als die Influenza. Vor allem aber haben die Menschen anders als bei Influenza noch keine Grundimmunität. Ohne Maßnahmen würde sich das Virus rasend schnell verbreiten. Stellen wir uns vor, innerhalb zweier Monate würden 60 Prozent der Bevölkerung krank. Das wären gut 48 Millionen Menschen.

Selbst wenn man annehmen würde, dass die Krankheit nur bei drei Prozent einen schweren Verlauf nimmt, hätten wir dann innerhalb von zwei Monaten etwa 1,4 Millionen Schwerkranke mit intensivem Betreuungsbedarf. Unser Gesundheitssystem würde zusammenbrechen. Selbst wenn die Sterblichkeitsrate nicht höher wäre als bei der Grippe, gäbe es dann etwa 48.000 Tote. Deshalb ist das oberstes Ziel, den Erreger in seiner Verbreitung einzudämmen. Das ist derzeitig nur mit den harten Maßnahmen möglich.

Ich war vor Jahren am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, also einer Virenerkrankung, die überwiegend in Asien vorkommt. Gehöre ich damit eher zur Risikogruppe oder bin ich aufgrund meiner Vorerkrankung sogar immun gegen das neuartige Coronavirus ?

Weder noch. Pfeiffersches Drüsenfieber und Covid 19 stehen in keinem Zusammenhang. Sie sind aus diesem Grund also weder ein Risikopatient, noch haben sie per se eine Immunität gegen das SARS CoV 2-Virus entwickelt.

Ist es möglich festzustellen, ob ich bereits an Covid-19 erkrankt war, ohne Symptome wahrgenommen zu haben und jetzt bereits Antikörper entwickelt habe?

Prinzipiell ja. Es kursieren auch schon mehrere Tests auf Antikörper gegen Sars-CoV-2. So will zum Beispiel auch das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg ab Freitag einen neuen Test einsetzen, der Antikörper gegen das Coronavirus nachweisen soll. Offiziell zugelassen ist allerdings keiner der Tests, da man bisher ihre Zweifelsfreiheit nicht nachweisen konnte. Außerdem sind diese Tests noch rar und nicht einfach auf Wunsch zu bekommen.

So weist auch das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum darauf hin, dass im regulären Medizinbetrieb solche Tests noch nicht möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass unter Hochdruck an Verbesserungen gearbeitet wird und schließlich, sofern zugelassen, solche Tests auch massenhaft produziert werden. Sie würden unsere epidemiologischen Kenntnisse zu Covid 19 um den Faktor Immunität erweitern. Allerdings wissen wir noch nicht, ob sich ein bereits Gesundeter nicht doch wieder mit Corona anstecken kann.

Eine Familie von Bekannten hat sich testen lassen, da der Vater Skifahren mit einem Freund war, der Vater auch Symptom hatte. Jetzt sind die Ergebnisse da: Vater und beide Kinder negativ. Bei der Mutter kam erst zwei Tage später das Ergebnis, und sie ist positiv. Wie kann das sein?

Prinzipiell sind zwei Szenarien denkbar, wenn auch beide nicht sehr wahrscheinlich sind. Das Erste: Der Vater war infiziert und zwar nicht nur mit Corona, sondern auch mit anderen Virustypen, die für grippale Infekte verantwortlich sind. Die Symptome rührten nicht von den wenigen Coronaviren, sondern vom grippalen Infekt her. Die wenigen Coronaviren blieben unter dem Radar des Tests, reichten aber aus, um die Partnerin anzustecken, bei der sie sich stärker vermehrten. Ihr Testergebnis fällt daher positiv aus.

Zweites Szenario: Der Vater hatte wirklich nur normalen Husten, also einen grippalen Infekt und kein Corona, was folglich auch nicht nachgewiesen werden konnte, und seine Partnerin hat sich woanders angesteckt. Zugegeben eine unbefriedigende Antwort, aber um diesen Fall beurteilen zu können, müsste man die Kontakte der Personen genau untersuchen, was die Gesundheitsämter im Rahmen der Eindämmung der Pandemie derzeit auch tun.

Sollte man jetzt als chronisch Kranker eine bewilligte Rehabilitationsmaßnahme in einem anderen Bundesland antreten?

Nein, das sollte man nicht. Chronisch Kranke gehören der Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf an. Deshalb sollte gerade diese Gruppe Kontakte mit anderen Personen unbedingt vermeiden. Durch die Reise zur Rehamaßnahme und die Reha selbst setzen Sie sich einem hohen Ansteckungsrisiko aus. Besprechen Sie telefonisch mit Ihrem Hausarzt, ob sich die Rehabilitationsmaßnahme verschieben lässt. Sollte die Reha-Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt unvermeidlich sein, fragen Sie nach Möglichkeiten, das persönliche Infektionsrisiko zu minimieren.

Warum wird die Bevölkerung nicht „durchgetestet“? Nicht einmal der Arzt, der Bundeskanzlerin Angela Merkel behandelte, war abschließend getestet.

Das hat praktische Gründe. Es gibt keine unbegrenzten Laborkapazitäten. Labore müssen neben Coronavirus-Tests auch viele Tests für all diejenigen machen, die andere Krankheiten haben. Um mit Hunderten Corona-Tests pro Tag klar zukommen, brauchen Labore mehr Kapazitäten. In Brandenburg selbst gibt es mittlerweile sieben Labor-Standorte mit einer Analysekapazität von über 1700 Tests pro Tag. Außerdem sind bereits 46 Abklärungsstellen eingerichtet, weitere acht sind in Planung.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) stellt aber klar, dass nur „symptomatische Personen, die bestimmte Kriterien erfüllen, prioritär getestet werden“, sonst wären auch diese großen Kapazitäten bald überfordert. Verschärfend kommt beim Wunsch nach schnellen Ergebnissen hinzu, dass selbst ein genauer Test bei einem Infizierten negativ ausfallen kann, wenn er zu früh getestet wird. Deshalb muss oft mehrmals getestet werden – wie zum Beispiel bei der Kanzlerin.

Gut 80 Millionen Menschen in kürzester Zeit auf Covid 19 zu testen, würde die Möglichkeiten jedes Gesundheitssystems sprengen. Trotzdem arbeitet die Forschung weltweit daran, die Testkapazitäten weiter auszubauen. Am Donnerstag hat der Technologiekonzern Bosch mitgeteilt, einen vollautomatisierten Coronavirus-Schnelltest unter anderem für Krankenhäuser und Arztpraxen entwickelt zu haben. Ministerin Nonnemacher hat das ausdrücklich begrüßt.

Warum werden Intensiv-Patienten auf dem Bauch liegend beatmet?

Die Patienten werden nicht nur auf dem Bauch liegend beatmet. Die Lage von Lungenpatienten wird bei der Beatmung vielmehr verändert. Das ist eine Standardtherapie beim Lungenversagen. Ein wichtiger Vorteil ist, dass durch den Wechsel von der Rückenlage in die Bauchlage die besser belüfteten Lungenabschnitte besser durchblutet werden. 16 Stunden verbringen die Patienten in der jeweiligen Lage.

Meine Frau und ich gehören vom Alter und vom Gesundheitszustand zur Risikogruppe. Wir bemühen uns Kontakte zu anderen Personen zu vermeiden. Angenommen im Spätsommer waren viele Menschen bereits angesteckt. Wie ist dann die Situation für uns mit einer chronischen Atemwegserkrankung beziehungsweise einem Lungenemphysem, also mit Bläschen in der Lunge?

Das Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf der Coronaerkrankung ist für Sie im Herbst genauso so hoch wie heute. Im Übrigen haben Raucher, die durch das Rauchen das Risiko einer chronischen Atemwegserkrankung erhöhen, auch ein höheres Risiko, schwere Influenza-Verläufe zu entwickeln. Damit haben diese im Herbst praktisch ein doppeltes Risiko einer schweren Erkrankung.

