In Brandenburg sind einige körpernahe Dienstleistungen nur zulässig, wenn die Kunden einen negativen, tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können. Auch bei einem Besuch in einem Pflegeheim muss nachgewiesen werden, dass man gerade nicht ansteckend ist. Doch wie geht das?

Auch Selbsttests vor Ort erlaubt

Beim Friseur, Tätowierer, Kosmetiker und Fußpfleger müssen Bescheinigungen von Corona-Teststationen vorgelegt werden. Diese müssen tagesaktuell sein, heißt: Nicht älter als 24 Stunden. Allerdings dürfen laut Gesundheitsministerium die Betreiber auch vor Ort Selbsttests anbieten, also die, die im Supermarkt oder in Drogerien erhältlich sind. „Die Testung sollte in einem geordneten Rahmen erfolgen, zum Beispiel in einem dafür vorgesehenen Raum.“

Was aber nicht geht: Sich mit einem Selbsttest zuhause testen und den Teststreifen beim Dienstleister vorzeigen. Damit könne weder sichergestellt werden, dass der Test tagesaktuell ist, noch, dass wirklich die betreffende Person getestet wurde.

Nur PCR und PoC in Pflegeheimen gültig

Vor dem Besuch in Pflegeheimen ist ein PCR- oder PoC-Test notwendig – die in Supermärkten erhältlichen Schnelltests sind nicht zulässig. Laut der aktuellen Eindämmungsverordnung für Brandenburg darf der Test maximal 48 Stunden vor dem Besuch vorgenommen worden sein.

Die Pflegeeinrichtungen müssen auch selbst den Besuchern die Durchführung eines Corona-Tests vor dem Besuch anbieten, besagt die Eindämmungsverordnung.

