Noch in dieser Woche soll eine Corona-Test-Station am Flughafen Berlin-Schönefeld in Betrieb gehen. Das hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag bei einem Besucher der Ruppiner Kliniken in Neuruppin angekündigt. Offen ist, wann die vom Bund angekündigten Pflichttests für Urlauber, die aus Risikogebieten zurück kehren, gelten werden.