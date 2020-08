Potsdam

Die Landesregierung bessert bei der Vergütung von Corona-Tests für Reiserückkehrer nach. Das Gesundheitsministerum in Potsdam und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) kündigten am Mittwoch die Unterzeichnung eines neuen Rahmenvertrags an, um die vom Bundesgesundheitsministerium vorgesehene Vergütung von 15 Euro pro Test um 10 Euro auf insgesamt 25 Euro zu erhöhen. Die Kosten sollen aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes finanziert werden.

Damit reagiert das Land auf die Kritik vieler niedergelassener Ärzte in Brandenburg an der aus ihrer Sicht zu geringen Vergütung der Tests für Reiserückkehrer. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte Anfang August angekündigt, dass sich Reisende, die aus dem Ausland zurückkehren, bis zu 72 Stunden nach ihrer Einreise kostenlos testen lassen können. Die pauschalen 15 Euro pro Test, die das Gesundheitsministerium den durchführenden Ärzten erstattet, seien jedoch nicht kostendeckend, kritisierten Ärzteverbände wie die KVBB. Etliche ambulant arbeitende Ärzte im Land weigerten sich daher, die kostenlosen Tests durchzuführen.

Anzeige

Nonnenmacher : „Dürfen keine Zeit verlieren.“

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen in Brandenburg soll das Testangebot weiter ausgebaut werden. Das Gesundheitsministerium und die KVBB riefen am Mittwoch alle ambulant tätigen Ärzte dazu auf, mehr Tests anzubieten. „In dieser entscheidenden Phase brauchen wir mehr Testkapazitäten, um neue Infektionsketten schneller erkennen und unterbrechen zu können“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Grüne) in Potsdam.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Land sei beim Ausbau der Testkapazitäten auf die aktive Unterstützung aller niedergelassenen Ärzte angewiesen. „Klar ist aber auch, dass die Umsetzung der nationalen Teststrategie und die notwendigen Testungen zu fairen Bedingungen erfolgen und ausfinanziert sein müssen“, erklärte sie. „Wir dürfen aber keine Zeit verlieren und warten, bis der Bund die Rahmenbedingungen verbessert. Deshalb springt das Land jetzt an dieser Stelle ein.“

Der Vorsitzende der KVBB, Peter Noack, sagte: „Wir müssen den Kampf gegen die Pandemie auf möglichst viele Schultern verteilen. Mit der Teilfinanzierung der Testungen von Reiserückkehrern übernimmt das Land einen wichtigen Part.“ Nun komme es auf die niedergelassenen Ärzte an, sagte Noack, „sich aktiv ihrer ärztlichen Verantwortung zu stellen“.

Von Feliks Todtmann