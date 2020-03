Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus legt das Leben in vielen Bereichen lahm. Brandenburg reagiert mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem wird der Schulbetrieb ausgesetzt. Doch die Nachrichtenlage zum Coronavirus ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für die Region Brandenburg finden Sie hier kostenlos im Überblick:

Wie viele Menschen sind in Brandenburg infiziert und wo?

Ich interessiere mich nur für eine bestimmte Region. Wo finde ich Infos dazu?

Was ist in Brandenburg verboten oder geschlossen, damit sich das Coronavirus nicht schnell ausbreitet?

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus will Brandenburg weitreichende Einschränkungen für das öffentliche Leben umsetzen. Das Kabinett berät am Dienstag in Potsdam über eine Rechtsverordnung. Ab Mittwoch sollen nur noch Geschäfte mit lebensnotwendigen Dingen offen sein, Gaststätten sollen noch von 6 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Bars, Clubs, Diskos und Kneipen machen demnach vorerst dicht. Auch Fitnessstudios, Schwimmbäder, Spielplätze, Sportplätze, Kinos, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und Bordelle sollen schließen. Bund und Länder hatten sich zuvor darauf verständigt.

Für Krankenhäuser und Pflegeheime soll es Besuchsbeschränkungen geben. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam hatte bereits am Montag ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Es gibt wenige Ausnahmen, etwa für Kinder unter 16 Jahren und Schwerstkranke. So soll eine mögliche Übertragung des Coronavirus verhindert werden.

„Je disziplinierter wir alle agieren, je stärker wir uns jetzt einschränken, umso schneller werden wir diese Krise in den Griff bekommen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Montag in Potsdam. Am Mittwoch schließen auch Schulen und Kitas für den Großteil der Kinder vorerst bis 19. April. Für Kinder von Eltern aus Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr, Behörden, Einzelhandel und Nahverkehr ist eine Notbetreuung geplant.

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind bereits verboten, ab 100 Menschen müssen sie den Kommunen gemeldet werden. Das Präsidium des Landtags will am Dienstag darüber beraten, ob und wie die Plenarsitzung und Fachausschüsse noch stattfinden. In Brandenburg sind laut Gesundheitsministerium bisher 94 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Nicht geschlossen werden folgende Einrichtungen: Läden für Lebensmittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons, Frisöre, Reinigungen, Zeitungsverkaufsstellen, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Auch alle Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen geöffnet bleiben.

Viele Kulturveranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben, auch die meisten Theater und Museen, darunter auch das Barberini in Potsdam, schließen vorerst bis zum 19. April. Auch die Schlösser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sind geschlossen.

Die Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. . In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen.

Die Finanzämter in Brandenburg schließen bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Die Ämter erfüllen aber weiter ihre Aufgaben und sind über Telefon und E-Mail erreichbar.

Auch die AOK Nordost schließt ab Dienstag (17. März) vorsorglich ihre Servicecenter - zunächst bis zum Ende der Osterferien. Betroffen sind rund 100 Beratungsstandorte in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Für Versicherte der AOK Nordost ist rund um die Uhr ein kostenfreies Servicetelefon unter 0800/2650800 geschaltet. Ebenfalls für den Besucherverkehr geschlossen sind die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung in Berlin und Brandenburg.

Ich hatte schon Eintrittskarten gekauft. Bekomme ich mein Geld für Tickets zurück?

Grundsätzlich besteht in solchen Fällen ein Erstattungsanspruch auf den Ticketpreis. Denn im Falle einer Absage kommt der Veranstalter seiner Leistungspflicht nicht nach – unabhängig davon, ob der Veranstalter den Ausfall zu verantworten hat oder nicht. Grundlage dafür ist bei deutschen Verträgen der Paragraph 275 BGB (Unmöglichkeit). Falls Sie von einer solchen Absage betroffen sind, sollten Sie sich an den Veranstalter oder die Vorverkaufsstelle wenden und sich informieren, wie eine Rückabwicklung erfolgt, heißt es bei der Verbraucherzentrale Brandenburg.

Dort mehren sich derzeit die Anfragen zu allen Themen rund um das Coronavirus. Damit die Berater nicht auch noch angesteckt werden, bleibt die VZB ab sofort bis zum 19. April für den Publikumsverkehr gesperrt. Beratungen finden weiterhin am Telefon statt: 0331/98 22 999 5. Beratungsermine lassen sich auch buchen unter: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/terminbuchung.

Sind Schulen und Kitas in Brandenburg geöffnet?

Ab 18. März wird in Brandenburger Schulen nicht mehr unterrichtet. Quelle: dpa

Wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist in Brandenburg ab Mittwoch, 18. März 2020, bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, an allen Schulen die Unterrichtserteilung sowie der Betrieb von Kitas untersagt. Ausgenommen sind Kindertagespflegestellen, die weitergeführt werden können. Der Unterricht an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und für schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schülern kann fortgeführt werden.

Der Schulbetrieb der geschlossenen Schulen geht virtuell weiter. Die Lehrer bleiben ebenso im Dienst wie die Schulsozialarbeiter. Nach aktuellem Stand sei es ihren Kollegen ab Mittwoch freigestellt, ob sie in ihren Schulbüros oder von zu Hause aus arbeiten, sagt Kathrin Finke-Jetschanegg, die für die Stiftung SPI den Einsatz von Schulsozialarbeitern an 14 Schulen in Potsdam organisiert. Für die Schüler seien sie in jedem Fall weiterhin per Telefon, E-Mail oder über Messenger-Dienste erreichbar.

Die Schulsozialarbeiter stünden auch im Falle denkbarer Konfliktsituationen nicht nur den Schüler selbst, sondern auch den Lehrern und den Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Über digitale Schulplattformen und andere Informationskanäle seien Fernunterricht und Hausaufgaben möglich. Am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf ( Oberhavel) etwa wird per Livestream unterrichtet. Seit vergangenem Sommer arbeitet die Schule mit der Online-Lernplattform „myCurie“, basierend auf „ Google Suite for Education“.

Wer hat Anrecht auf eine Notbetreuung ?

Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung ist, dass beide Sorgeberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts, in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine private Betreuung nicht organisieren können. Es ist dabei unerheblich, ob die berufliche Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen innerhalb oder außerhalb des Landes Brandenburg ausgeübt wird. Die Notbetreuung ist für Kinder von Beschäftigten aus folgenden Bereichen vorgesehen:

Gesundheit: Medizin, Pflege, Pharma, Erziehungshilfe

Sicherheit: Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz

Leistungen: Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Telekommunikation, Kindertagesbetreuung

Wirtschaft: Lebensmitteleinzelhandel, Land- und Ernährungswirtschaft, Versorgungswirtschaft

Behörden: Verwaltung von Bund, Land und Kommunen

Justiz: Justizvollzug, Maßregelvollzug, Rechtspflege

Wie bekomme ich einen Platz für mein Kind?

Über die konkrete Notfallbetreuung, zum Beispiel in welchen Einrichtungen und zu welchen Öffnungszeiten sie angeboten wird, entscheiden die Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister in Absprache mit den Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren bzw. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in eigener Verantwortung. Sie können die genannten Beschäftigtengruppen und das Verfahren konkretisieren, für die eine Notbetreuung vor Ort vorgesehen wird.

Um einen der Betreuungsplätze in Potsdam zu erhalten, ist es erforderlich, einen Antrag inklusive Arbeitgeber-Bestätigung vorzulegen. Er kann per Mail an Notbetreuung@rathaus.potsdam.de, per Fax an 0331 / 289842240 oder persönlich beim Kita Tipp, Rathaus Friedrich-Ebert-Straße 79/81, Raum 106 (täglich von 9-18 Uhr) und ist Grundlage für eine Bescheinigung, dass ein Betreuungsbedarf erforderlich ist. Nur mit dieser erhält man Zugang zu einem Notfallbetreuungsstandort. Es wird zunächst davon ausgegangen, die Kinder in ihren angestammten Standorten zu belassen. Dies kann jedoch nicht zwingend gewährleistet werden. Weitere Infos zur Kita-Notbetreuung in Potsdam finden sie hier.

Der Landkreis Oberhavel hat für alle Fragen rund um die Kinder- und Notbetreuung eine Info-Hotline unter der Nummer 03301 / 6013400 geschaltet. Diese ist am Dienstag von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Weitere Servicezeiten werden auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.oberhavel.de veröffentlicht.

Läuft der Regionalverkehr noch planmäßig?

Für die Regionalzüge in Berlin und Brandenburg wird ein Notfahrplan vorbereitet. Das teilten die Länder und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) am Montag mit. Wann er in Kraft gesetzt werde, sei aber noch offen. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) erklärte allerdings am Montagabend, es würden keine Zugverbindungen abbestellt, der ÖPNV in Brandenburg werde also nicht runtergefahren. Das sei Konsens zwischen dem Land, sowie den Landräten und Oberbürgermeistern.

Dazu hätten Berlin und Brandenburg am Montag auch Gespräche mit der Bahn geführt, sagte er. „Wir haben mit Berlin deutlich gemacht, dass die Züge von uns nicht abbestellt werden. Das heißt, wir bezahlen weiter für die Züge. Und die Bahn hat uns versichert, dass sie, solange es irgendwie funktioniert, die Züge auch weiter laufen lässt." Komplett eingestellt ist aktuell nur der grenzüberschreitende Bahnverkehr nach Polen.

Kann ich noch verreisen?

Lastwagen stauen sich auf der Autobahn 12 vor dem deutsch-polnischen Grenzübergang. Polen hat seit Sonntagmorgen wegen der Corona-Krise für alle Ausländer die Grenzen geschlossen. Polnische Staatsbürger dürfen zwar weiterhin einreisen, müssen aber in Quarantäne. Quelle: dpa

Die Corona-Krise hat gravierende Auswirkungen auf Reisende und die Tourismusbranche. Bei der Lufthansa etwa soll nur noch jeder zehnte geplante Fernflug stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Auch Pauschalreisen und Kreuzfahrten werden abgesagt, Hotels geschlossen. Übernachtungsangebote im Inland sollen nur noch zu „notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken“ genutzt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz am Montagabend. „Das beinhaltet und bringt auch mit sich, dass es keine Urlaubsreisen ins In- und auch keine ins Ausland geben soll.“ Einreisen in den Schengen-Raum der EU werden nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ab Dienstagmittag gestoppt.

Nach der Schließung der Grenzen Polens für Ausländer wegen der Coronavirus-Krise bleibt die Lage für Berufspendler zunächst unübersichtlich. In Forst ( Spree-Meiße) arbeiten nach Angaben der Stadt vor allem im Pflegebereich viele polnische Mitarbeiter im Schichtdienst, die wegen des geschlossenen Grenzübergangs in der Stadt nun Schwierigkeiten hätten, zur Arbeit zu gelangen. Darunter seien Mitarbeiter der Diakonie, des Deutschen Roten Kreuzes und des Lausitz-Klinikums, sagte die Bürgermeisterin von Forst, Simone Taubenek. „Es ist eine diffuse, schwierige Lage.“ Die polnischen Beschäftigten müssten auf den Grenzübergang an der Autobahn A15 ausweichen und durch die Kontrollen lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Nach Angaben des Brandenburger Europaministeriums dürfen polnische Pendler, die etwa in medizinischen Einrichtungen oder anderen brandenburgischen Unternehmen arbeiten und in Polen leben, die Grenze in beide Richtungen überqueren. Voraussetzung ist, dass sie eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers oder ihren Arbeitsvertrag mit sich führen. Zuvor hatte sich unter anderem Brandenburgs Europaministerin Katrin Lange Ende der vergangenen Woche dafür eingesetzt, dass Pendler von den Grenzsperrungen ausgenommen sind.

Ich befürchte, infiziert zu sein. Wo kann ich mich informieren?

Der wichtigste Rat für alle, die Sorgen haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, lautet: Bewahren Sie die Ruhe und rufen Sie von zu Haus aus ihren Hausarzt an. Gehen Sie auf keinen Fall ohne telefonischen Kontakt in die Praxis und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen.

Sollten Sie ihren Hausarzt nicht erreichen, wählen Sie die 116117 vom Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Bei medizinischen Fragen wird Ihnen hier rund um die Uhr geholfen. Nur bei akuten, lebensbedrohlichen Beschwerden, zum Beispiel bei Verdacht auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wählen Sie die 112.

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus hat das Bundesgesundheitsministerium ein Bürgertelefon eingerichtet: 030 / 346 465 100. Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Das Beratungstelefon der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland ( UPD) ist unter der Telefon-Nummer 0800 / 011 77 22 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag von 8 bis 18 Uhr. Die UPD informiert und berät Ratsuchende in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax unter 030 / 340 60 66 07 oder E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmg

Beim Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist ein Bürgertelefon eingerichtet: 0331 / 8683777. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Es bietet allgemeine Informationen und beantwortet besonders Fragen unter anderem zum Arbeitsschutz oder Entschädigungszahlungen.

Auch einige Landkreise haben eigene Hotlines geschaltet. Das Bürgertelefon für Märkisch-Oderland ist unter der Telefonnummer 03346 / 8506790 zu erreichen (8 bis 16 Uhr). Für Dahme-Spreewald lautet die Nummer 03375 / 262146 (8 bis 18 Uhr). Und im Landkreis Oberhavel gibt es ein Infotelefon, das unter der Telefonnumer 03301 / 6013900 (Mo-Fr 8 bis 15 Uhr, Sa-So 10 bis 14 Uhr) zu erreichen ist. Weitere Nummern finden Sie auf den Internetseiten der Kommunen.

Wo kann ich mich testen lassen?

Wer zur Risikogruppe gehört, in einer Risikoregion war oder mit jemandem aus dieser in engerem Kontakt stand und unter Husten, Fieber oder Atemnot leidet, sollte vorsichtshalber den Kontakt zu anderen vermeiden und sich testen lassen. Allerdings muss zuvor der Hausarzt bestätigt haben, dass ein begründeter Verdacht besteht. Dies ist etwa der Fall, wenn der Patient Symptome wie Fieber und Husten hat und im Kontakt mit jemandem war, der sich nachweislich mit dem Virus infiziert hat oder der sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien, Frankreich, Österreich, Spanien, den USA oder China aufgehalten hat. Die Liste der internationalen Risikogebiete wird täglich vom Robert-Koch-Institut aktualisiert.

Für die Tests gibt es an immer mehr Brandenburger Orten eigens eingerichtete Anlaufstellen. Auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin wurde eigens ein Zelt als eine Art „Drive In“ aufgestellt, in das man vorfährt, das Fenster kurz öffnet, einen Abstrich machen lässt und dann das Gelände gleich wieder verlässt. Auch das katholische St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam hat eine zentrale Stelle eingerichtet, an der ab sofort Abstriche von Patienten mit Corona-Verdacht genommen werden.

Bereits am Samstag war dafür ein Zelt vor dem Haupteingang des Krankenhauses aufgebaut und in Betrieb genommen worden. Damit wolle man der im Zuge der raschen Ausbreitung des Coronavirus steigenden Nachfrage nach Abklärungsmöglichkeit begegnen. Das Sichtungs-Zelt auf dem Klinikgelände in der Zimmerstraße dient dazu, Patienten mit grippaler Symptomatik außerhalb der Krankenhaus-Räumlichkeiten untersuchen und testen zu können

Auch das Klinikum Niederlausitz in Senftenberg hat eine Außenstelle für Corona-Tests eingerichtet, um zu verhindern, dass die Notaufnahme übermäßig belastet wird. Das medizinische Fachpersonal testet die Verdachtspersonen in der Außenstelle nach Möglichkeit direkt im Auto durch einen Abstrich, wie der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mitteilt. Damit solle vermieden werden, dass ein Träger des Virus gesunde Personen im Wartebereich ansteckt.

Im Barnim gingen am Wochenende zwei Teststellen direkt neben den Krankenhäusern in Eberswalde und Bernau in Betrieb – mit extra Zugängen, um mögliche Corona-Infizierungen im Zusammenhang mit der Entnahme von Abstrichen zu verhindern. Nach dem Vorbild der Berliner Charité sind die Zelte ausschließlich zum Abklären von Corona-Fällen vorgesehen. Um Laborkapazitäten nicht zu überlasten, werde allerdings nur getestet, wer nach vorheriger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt unter Telefon 03334 214 1601 dazu aufgefordert wird, betont Oliver Köhler, Pressesprecher des Landkreises.

Wo finde ich weitere Informationen?

Das Brandenburger Gesundheitsministerium informiert regelmäßig über neue Entwicklungen zu SARS-CoV-2. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier: https://msgiv.brandenburg.de/

