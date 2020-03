Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus legt das Leben in vielen Bereichen lahm. Brandenburg reagiert mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem wird der Schulbetrieb ausgesetzt. Doch die Nachrichtenlage zum Coronavirus ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für die Region Brandenburg finden Sie hier kostenlos im Überblick:

Wie viele Menschen sind in Brandenburg infiziert und wo?

Ich interessiere mich nur eine bestimmte Region. Wo finde ich Infos dazu?

Die wichtigsten Infos zu Corona in Potsdam lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Brandenburg an der Havel lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Oberhavel lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Ostprignitz-Ruppin lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Teltow-Fläming lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Dahme-Spreewald lesen Sie hier.

Gilt in Brandenburg eine Ausgangssperre?

„Wir haben hier in Brandenburg keinen inneren Notstand und es gibt keine Ausgangssperre“, betonte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch. Die Maßnahmen sollten zehn bis zwölf Tage beobachtet werden. Gleichzeitig betonte sie: „Man kann nicht ausschließen, dass auch weitere Vereinbarungen bald noch getroffen werden.“ Die Regierung selbst hat einige Maßnahmen getroffen, um das Land Brandenburg auch in dieser Extremsituation so problemlos wie möglich weiter führen zu können.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) machte deutlich, dass eine Ausgangssperre theoretisch schnell entschieden werden könnte. „Aber ich hoffe sehr, das wir diese Situation vermeiden können durch verantwortungsbewusstes Handeln.“

Was hat in Brandenburg noch offen?

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus hat Brandenburg weitreichende Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen. Seit dem 18. März sollen nur noch Geschäfte mit lebensnotwendigen Dingen offen sein, Restaurants dürfen noch von 6 bis 18 Uhr öffnen. Bars, Clubs, Diskos und Kneipen machen demnach vorerst dicht. Auch Fitnessstudios, Schwimmbäder, Spielplätze, Sportplätze, Kinos, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und Bordelle sind geschlossen. Veranstaltungen ab 50 Personen sind verboten.

Für Krankenhäuser und Pflegeheime soll es Besuchsbeschränkungen geben. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam hatte bereits am Montag ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Es gibt wenige Ausnahmen, etwa für Kinder unter 16 Jahren und Schwerstkranke. So soll eine mögliche Übertragung des Coronavirus verhindert werden.

Nicht geschlossen werden folgende Einrichtungen: Läden für Lebensmittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons, Frisöre, Reinigungen, Zeitungsverkaufsstellen, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Auch alle Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen geöffnet bleiben. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Getränken und Apothekenprodukten bleibt nach Angaben von Woidke und Müller gesichert.

Viele Kulturveranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben, auch die meisten Theater und Museen, darunter auch das Barberini in Potsdam, schließen vorerst bis zum 19. April. Auch die Schlösser der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sind geschlossen.

Auch Spielplätze sind in Brandenburg geschlossen. Der Berliner Senat strebt dagegen keine einheitliche Zugangssperre für Spiel- und Bolzplätze an. Die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Reinickendorf und Friedrichshain-Kreuzberg untersagten allerdings, dass sich dort Menschen aufhalten.

Was bedeutet die Corona-Krise für die Schüler des Abiturjahrgangs 2020?

Für die Abiturprüfungen können in diesem Jahr generell auch die Nachschreibtermine genutzt werden. Das teilte ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Bildung mit. „Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen.“ Darauf hätten sich Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) verständigt.

„Wenn Schulleitungen der Auffassung sind, dass die Vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler auf die Abiturprüfung nur eingeschränkt möglich war, können sie jeweils entscheiden, ob sie den Haupt- oder lieber den ersten Nachschreibtermin als Termin für die Abiturprüfungen nutzen wollen“, ergänzte der Sprecher.

Seit dem 18. März wird in Brandenburger Schulen nicht mehr unterrichtet. Quelle: dpa

Bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 findet an allen Schulen in Brandenburgs kein Unterricht statt. Ebenfalls sind alle Kitas geschlossen. Der Schulbetrieb geht virtuell weiter. Die Lehrer bleiben ebenso im Dienst wie die Schulsozialarbeiter. Für die Schüler sind sie per Telefon, E-Mail oder über Messenger-Dienste erreichbar. Über digitale Schulplattformen und andere Informationskanäle seien Fernunterricht und Hausaufgaben möglich. Am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf ( Oberhavel) etwa wird per Livestream unterrichtet.

Wer hat Anrecht auf eine Notbetreuung ?

Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung ist, dass beide Sorgeberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden die/der Inhaber*in des Sorgerechts, in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine private Betreuung nicht organisieren können. Die Notbetreuung ist für Kinder von Beschäftigten aus folgenden Bereichen vorgesehen:

Gesundheit: Medizin, Pflege, Pharma, Erziehungshilfe

Sicherheit: Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz

Leistungen: Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Telekommunikation, Kindertagesbetreuung

Wirtschaft: Lebensmitteleinzelhandel, Land- und Ernährungswirtschaft, Versorgungswirtschaft

Behörden: Verwaltung von Bund, Land und Kommunen

Justiz: Justizvollzug, Maßregelvollzug, Rechtspflege

Wie bekomme ich einen Platz für mein Kind?

Über die konkrete Notfallbetreuung entscheiden die Landräte und Oberbürgermeister in Absprache mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern.

Um einen der Betreuungsplätze in Potsdam zu erhalten, ist es erforderlich, einen Antrag inklusive Arbeitgeber-Bestätigung vorzulegen. Er kann per Mail an Notbetreuung@rathaus.potsdam.de, per Fax an 0331 / 289842240 oder persönlich beim Kita Tipp, Rathaus Friedrich-Ebert-Straße 79/81, Raum 106 (täglich von 9-18 Uhr) und ist Grundlage für eine Bescheinigung, dass ein Betreuungsbedarf erforderlich ist. Nur mit dieser erhält man Zugang zu einem Notfallbetreuungsstandort. Es wird zunächst davon ausgegangen, die Kinder in ihren angestammten Standorten zu belassen. Dies kann jedoch nicht zwingend gewährleistet werden. Weitere Infos zur Kita-Notbetreuung in Potsdam finden sie hier.

Der Landkreis Oberhavel hat für alle Fragen rund um die Kinder- und Notbetreuung eine Info-Hotline unter der Nummer 03301 / 6013400 geschaltet. Diese ist am Dienstag von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Weitere Servicezeiten werden auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.oberhavel.de veröffentlicht.

Läuft der Regionalverkehr noch planmäßig?

Auf den Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien gibt es noch keine Einschränkungen, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) bereitet allerdings einen Notfahrplan vor. Komplett eingestellt ist aktuell nur der grenzüberschreitende Bahnverkehr nach Polen. Im Fernverkehr hat der Bahn-Konkurrent Flixtrain seinen Betrieb eingestellt.

Berlin dünnt seinen Nahverkehr wegen der Folgen des Coronavirus stark aus. U-Bahnen sollen tagsüber nur noch im Zehn-Minuten-Takt fahren statt wie bisher alle fünf Minuten. Auf den wichtigen Buslinien fahren die Fahrzeuge alle zehn Minuten, das gleiche gilt für die Straßenbahn. Die vor allem bei Touristen beliebte U55 fährt seit Mittwoch gar nicht mehr. Auch die Tram-Linien 16/18 sowie 37/67 werden nicht mehr bedient.

Lastwagen stauen sich auf der Autobahn 12 vor dem deutsch-polnischen Grenzübergang. Polen hat seit Sonntagmorgen wegen der Corona-Krise für alle Ausländer die Grenzen geschlossen. Polnische Staatsbürger dürfen zwar weiterhin einreisen, müssen aber in Quarantäne. Quelle: dpa

Ich befürchte, infiziert zu sein. Wo kann ich mich informieren?

Der wichtigste Rat für alle, die Sorgen haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, lautet: Bewahren Sie die Ruhe und rufen Sie von zu Haus aus ihren Hausarzt an. Gehen Sie auf keinen Fall ohne telefonischen Kontakt in die Praxis und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen.

Sollten Sie ihren Hausarzt nicht erreichen, wählen Sie die 116117 vom Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Bei medizinischen Fragen wird Ihnen hier rund um die Uhr geholfen. Nur bei akuten, lebensbedrohlichen Beschwerden, zum Beispiel bei Verdacht auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wählen Sie die 112.

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus hat das Bundesgesundheitsministerium ein Bürgertelefon eingerichtet: 030 / 346 465 100. Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Das Beratungstelefon der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland ( UPD) ist unter der Telefon-Nummer 0800 / 011 77 22 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag von 8 bis 18 Uhr. Die UPD informiert und berät Ratsuchende in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax unter 030 / 340 60 66 07 oder E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmg

Beim Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist ein Bürgertelefon eingerichtet: 0331 / 8683777. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Es bietet allgemeine Informationen und beantwortet besonders Fragen unter anderem zum Arbeitsschutz oder Entschädigungszahlungen.

Auch einige Landkreise haben eigene Hotlines geschaltet. Das Bürgertelefon für Märkisch-Oderland ist unter der Telefonnummer 03346 / 8506790 zu erreichen (8 bis 16 Uhr). Für Dahme-Spreewald lautet die Nummer 03375 / 262146 (8 bis 18 Uhr). Und im Landkreis Oberhavel gibt es ein Infotelefon, das unter der Telefonnumer 03301 / 6013900 (Mo-Fr 8 bis 15 Uhr, Sa-So 10 bis 14 Uhr) zu erreichen ist. Weitere Nummern finden Sie auf den Internetseiten der Kommunen.

Wo kann ich mich testen lassen?

Wer zur Risikogruppe gehört, in einem Risikogebiet war oder mit jemandem aus diesem in engerem Kontakt stand und unter Husten, Fieber oder Atemnot leidet, sollte vorsichtshalber den Kontakt zu anderen vermeiden und sich testen lassen. Es gibt auch einen Fragebogen der Berliner Charité, der Aufschluss darüber gibt, ob man sich testen lassen sollte. Allerdings muss zuvor der Hausarzt bestätigt haben, dass ein begründeter Verdacht besteht. Dies ist etwa der Fall, wenn der Patient Symptome wie Fieber und Husten hat und im Kontakt mit jemandem war, der sich nachweislich mit dem Virus infiziert hat oder der sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien, Frankreich, Österreich, Spanien, den USA oder China aufgehalten hat. Die Liste der internationalen Risikogebiete wird täglich vom Robert-Koch-Institut aktualisiert.

Für die Tests gibt es an immer mehr Brandenburger Orten eigens eingerichtete Anlaufstellen. Auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin wurde eigens ein Zelt als eine Art „Drive In“ aufgestellt, in das man vorfährt, das Fenster kurz öffnet, einen Abstrich machen lässt und dann das Gelände gleich wieder verlässt. Auch das katholische St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam hat eine zentrale Stelle eingerichtet, an der ab sofort Abstriche von Patienten mit Corona-Verdacht genommen werden. Das Sichtungs-Zelt auf dem Klinikgelände in der Zimmerstraße dient dazu, Patienten mit grippaler Symptomatik außerhalb der Krankenhaus-Räumlichkeiten untersuchen und testen zu können. Die Feuerwehr und das Klinikum haben ein zweites Screeningzentrum im Wohngebiet Am Stern eingerichtet.

Wo finde ich weitere Informationen?

Das Brandenburger Gesundheitsministerium informiert regelmäßig über neue Entwicklungen zu SARS-CoV-2. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier: https://msgiv.brandenburg.de/

