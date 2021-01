Potsdam

Es ist ein Thema, das seit Beginn der Corona-Pandemie heiß diskutiert wurde: Wie tödlich ist das Virus wirklich? Ist es so gefährlich, dass mehr Menschen sterben als etwa in einem schweren Grippejahr? Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat seine Antwort jetzt vorgelegt: Die Pandemie hat in 2020 in Brandenburg eindeutig zu einer Übersterblichkeit geführt. „Die Entwicklung der Sterbefälle zum Jahresende ist so deutlich, dass man eigentlich nicht mehr von Zufall reden kann“, sagte zuständige Behörden-Mitarbeiter Holger Leerhoff der MAZ.

Schon im Dezember 2020 hatte das Landesamt eine Übersterblichkeit durch Corona vermutet. Ende Oktober 2020 hatte die Zahl der in Brandenburg Verstorbenen nämlich deutlich über dem Durchschnitt der Jahre zuvor gelegen. Es hätte sich dabei aber noch um einen statistische Ausreißer handeln können. Nun zeigen die Grafiken, dass sich die Zahlen der ab Ende November 2020 in Brandenburg wöchentlich Verstorbenen immer weiter vom Durchschnitt der vorangegangenen vier Jahre entfernen. Parallel wächst die Zahl der wöchentlich an und mit Corona Verstorbenen.

So verzeichnete Brandenburg in der dritten Dezemberwoche insgesamt 916 Sterbefälle. In den Jahren 2016 bis 2019 waren in der dritten Dezemberwoche aber im Schnitt lediglich 651 Brandenburger gestorben. 2020 waren es also 265 Sterbefälle mehr. Die Zahl der Sterbefälle in der dritten Dezemberwoche 2020 lag damit 41 Prozent über dem Mittel der Vorjahre. 182 Menschen waren laut Sterbeurkunde in dieser Woche eindeutig „an oder mit“ Corona gestorben.

Trend hält auch im Januar 2021 an

„Bei aller gebotenen Zurückhaltung muss für Brandenburg in Anbetracht dieser Zahlen von einer Übersterblichkeit in den letzten Wochen des Jahres 2020 gesprochen werden“, schreibt Leerhoff in einer Mitteilung. Die Lage hat sich Anfang des neuen Jahres aber nicht verbessert. Am Montag meldete das Gesundheitsministerium 83 Corona-Tote an einem Tag – der bisherige Höchststand.

Das statistische Konzept der „ Übersterblichkeit“ hat immer eine subjektive Komponente, wie Leerhoff einräumt. Es existiert ja keine feste Grenze für Todeszahlen, die in einer bestimmten Woche nicht überschritten werden dürfte. Sehr wohl gibt es aber gewisse Regelmäßigkeiten, die die Statistiker durch den Vergleich von mehrere Jahren herausfinden können. Auffällige Abweichungen von den durchschnittlichen Todeszahlen nach oben könnten auf außergewöhnliche Ereignisse hindeuten, die für eine vermehrte Sterblichkeit in der gesamten Bevölkerung sorgen. Lange schon stellen Statistiker zum Beispiel Übersterblichkeiten im Sommer bei außergewöhnlichen Hitzewellen oder in den Wintermonaten bei extremen Grippewellen fest.

„Die Übersterblichkeit durch die Corona-Pandemie ist von größtem gesellschaftlichen Interesse“, so Leerhoff. Letztlich gehe es dabei auch darum, die Gefährlichkeit der Infektion einzuschätzen. Eine amtliche Statistik der Todesursachen im Spätjahr 2020 werde es aber erst mit monate-, ja sogar jahrelangem Verzug geben können. Bis dahin müsse man mit etwas ungenaueren Methoden arbeiten. Dazu gehöre das Verfahren zur Übersterblichkeit. „In Verbindung mit den vom RKI vorgelegten Zahlen zum Infektionsgeschehen dient es als hochwertiges Schätzverfahren und liefert Ergebnisse, auf deren Grundlage sich die aktuelle Lage besser einschätzen lässt.“

Auch Bestatter merken den Anstieg

Die ist ernst. Besonders die Zahlen in der zweiten Welle legen nahe, dass ohne das neuartige Coronavirus in Brandenburg im November und Dezember niemals so viele Menschen gestorben wären wie es tatsächlich der Fall war. Die Zahl der gesamten Todesfälle stieg in den letzten drei Monaten allerdings noch stärker an als die Zahl der bestätigten Todesfälle durch Corona selbst. Das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel könnten einige Menschen aus Angst vor Ansteckung notwendige Behandlungen verschoben haben – mit fatalen Folgen.

Dass zur Zeit in der Region Berlin-Brandenburg mehr Menschen sterben als in früheren Jahren, bestätigt auch der Sprecher der Bestatter-Innung Berlin-Brandenburg, Fabian Lenzen. „Ich glaube schon, dass es im Dezember dieses Jahr mehr zu tun gab –und das war nicht nur gefühlt so.“

Die Institute, mit denen er gesprochen habe, seien zwar keineswegs an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angelangt, die Todesereignisse gingen aber spürbar über die im Dezember sowieso gewöhnlich hoch liegenden Zahlen hinaus. Allerdings könne die Innung Berlin-Brandenburg in diesem Winter –anders als etwa Kollegen in Sachsen –auch nicht von einem dramatischen Anstieg der Bestattungen sprechen.

Von Rüdiger Braun