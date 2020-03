Unterhaken auf Distanz oder wie uns die Krise zusammenschweißt

Potsdam

Ministerpräsident Dietmar Woidke geriet am Freitagmittag sprachlich selbst ins Stolpern, als er inmitten der Corona-Krise ein bewährtes Bild bemühte: „Wir Brandenburger haken uns unter“. Gleich musste er sich verbessern. Natürlich geht Unterhaken derzeit gar nicht. Das ist eben das Paradox der Corona-Pandemie: Solidarität zeigt man erstmals nicht durch Nähe und physische Zuwendung, sondern durch Distanz. Das heißt aber nicht, dass die Welt nun unmenschlich werden muss.

Im Gegenteil: Wie echte Mitmenschlichkeit und Solidarität in einer der schwersten Menschheitskrisen der Gegenwart aussehen kann, demonstrieren derzeit auch viele Brandenburger. Da ist die Frau aus Brandenburg an der Havel, die via Facebook Besorgungen für Menschen anbietet, die in Quarantäne sind, da ist das Amt einer kleinen Gemeinde, das zusammen mit einem privaten Verband eine telefonische Hotline für Familien bereithält, da sind die Betreiber eines lokalen Online-Portals, die nun verstärkt Nachbarschaftshilfe anbieten – und da sind nicht zuletzt die vielen Ärzte, Pfleger, Feuerwehrleute, Lieferanten und Supermarktangestellten, die geradezu Übermenschliches leisten.

Phantasie und Solidarität

So gesehen könnte die Corona-Krise, die ihren fürchterlichen Höhepunkt leider erst in den kommenden Tagen, wenn nicht gar Wochen erreichen wird, auch wie ein reinigendes Gewitter wirken – obwohl der Ausdruck angesichts der zu erwartenden Opfer nicht ganz passend ist. Dennoch haben wir jetzt Gelegenheit, mit etwas Phantasie wirkliche Solidarität zu zeigen, die sich von der sonst üblichen bloßen Nettigkeit unterscheidet.

Überdies bietet uns die gut ausgebaute digitale Welt Möglichkeiten, die früheren Generationen nicht zur Verfügung standen. Ja: Kuscheln, Körperlichkeit, miteinander unbeschwert sein sind natürliche Bedürfnisse. Sie sind mitunter auch Triebfeder für die trotzigen Corona-Partys der jungen Leute.

Aber jetzt können wir Freundlichkeit nur beweisen, indem wir die anderen nicht durch unsere physische Nähe gefährden und neue Wege des Miteinanders finden. Die Beispiele aus Brandenburg zeigen schon, dass es geht. Und je besser es geht, desto schneller geht auch hoffentlich das große Übel vorüber.

Von Rüdiger Braun