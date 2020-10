Potsdam

In Brandenburg steigt die Zahl der Risikogebiete. Laut Gesundheitsministerium sind es mittlerweile zehn Landkreise (darunter die kreisfreien Städte Cottbus und Brandenburg/Havel), am Montag waren es acht.

Als Risikogebiete gelten Gegenden, in denen die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen den kritischen Wert von 50 übersteigt (sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz).

Anzeige

Hinzugekommen sind in Brandenburg die Kreise Potsdam-Mittelmark (52,2) und Dahme-Spreewald (58). Auch in ganz Brandenburg liegt die Kennziffer mit einem Wert von 51,9 erstmals über der kritischen Marke.

Lesen Sie auch Hier bekommen Sie einen Test in Potsdam

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle stieg innerhalb der letzten 24 Stunden wieder an. Nach 105 Neuinfektionen am Montag waren es am Dienstag 193 neue bestätigte Fälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 7070 Menschen mit dem Virus angesteckt. Ein weiterer Todesfall kam am Dienstag hinzu. Insgesamt starben bislang 192 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

In Brandenburg gelten 4851 Menschen als genesen, somit ergibt sich rechnerisch eine Zahl von 2027 akut Erkrankten. Derzeit werden 172 Covid-19-Patienten in Brandenburg stationär behandelt, 16 davon werden maschinell beatmet.

Deutschlandweit meldeten die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) 11.409 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Zahl intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Patienten hat sich laut RKI sich in den vergangenen zwei Wochen mehr als verdoppelt, auf derzeit 1360. Bundesweit sind demnach rund 8400 Intensivbetten frei.

Von MAzonline