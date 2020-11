In Brandenburg gibt es inzwischen 3653 aktuell Infizierte. Das Land meldete am Mittwoch 446 neue Infektionen binnen 24 Stunden – so viele wie nie. Fast das gesamte Land gilt als Risikogebiet. In allen Regionen außer einer kreisfreien Stadt hat die Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 50 überstiegen.