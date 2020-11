In Brandenburg gibt es inzwischen 4509 aktuell Infizierte. Das Land meldete am Sonntag 356 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Fast das gesamte Land gilt als Risikogebiet. In allen Regionen außer einer kreisfreien Stadt hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 50 überstiegen.