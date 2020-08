Potsdam

Die Corona-Infektionsgefahr bei privaten Feiern alarmiert Politiker in Land und Bund. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte am Sonntag: „Ich habe gewisse Sympathien für eine Teilnehmer-Obergrenze für private Feste, will aber den Ministerpräsidenten nicht vorgreifen.“ Die Regierungschefs der Länder beraten am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über das Thema einer bundesweit einheitlichen Regelung.

Derzeit kennt Brandenburg keine Obergrenze bei Privatfesten – doch das könnte sich bald ändern. „Private Feiern sind eine sehr große Gefahr“, sagte Nonnemacher weiter. Ein Blick auf „Infektions-Cluster“ im Land lege diesen Schluss nahe. So waren bei einer Einschulungsfeier in Frankfurt (Oder) von 90 Gästen elf später positiv getestet worden. Ein Gymnasium in der Stadt musste geschlossen werden.

Der Anstieg der Neuinfektions-Zahlen bundesweit auf 2034 am Freitag habe sie „schon schockiert“, sagte die Gesundheitsministerin. „Wenn wir nicht gut aufpassen und etwas tun, sind wir rasch wieder bei Zahlen, wie wir sie im April hatten“, so Nonnemacher. Dann drohten abermals „harte Kontaktbeschränkungen“. In Brandenburg waren mit Stand vom Samstag 190 Menschen an Covid-19 erkrankt – das entspricht 17 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

In Berlin dürfen 500 Menschen zusammen feiern

Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz befürworten inzwischen grundsätzlich eine einheitliche Obergrenze für Familienfeiern, Geburtstagspartys oder Hochzeiten. Bayern und Baden-Württemberg ziehen ebenfalls eine Verschärfung der Auflagen in Erwägung. Länder wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern lehnen diese ab.

Bereits am Montag wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei einer Telefonschalte über das Infektionsrisiko bei Veranstaltungen sprechen. Die Regelungen sind derzeit von Land zu Land sehr verschieden. In Brandenburg wurden zahlenmäßige Beschränkungen für private Feiern weitgehend aufgehoben.

In Berlin dürfen sich bei öffentlich wie privaten Feiern aktuell bis zu 500 Menschen treffen. In Hamburg gilt bei Privatfeiern in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück eine Obergrenze von 25 Personen. Bei Feiern in angemieteten Räumen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen. In Nordrhein-Westfalen sind bei Jubiläen, Hochzeiten oder Taufen derzeit höchstens 150 Teilnehmer zulässig.

Testkapazitäten werden knapp

Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher will außerdem mit den Länderkollegen und der Kanzlerin über das Problem knapp werdender Testkapazitäten und entsprechenden Zubehörs sprechen. Das Motto „Testen, testen, testen“ führe dazu, dass etwa Reagenzien knapp würden.

Deshalb müssten die Kontaktnachverfolgung bei Infektionen, die Aufrechterhaltung des Betriebs von Schulen und Kitas, der Schutz medizinischen Personals und die Testung von Rückkehrern aus Risikogebieten Priorität haben, so die Grünen-Politikerin.

Sie verstehe, dass es eine große Sehnsucht nach dem Besuch von Großkonzerten und Fußballspielen gebe, jedoch sei die Testung einer solchen Masse von Menschen nur mit „unbegrenzten Testkapazitäten“ zu bewerkstelligen, so die Ministerin. Und soweit sei man noch nicht.

Von Ulrich Wangemann