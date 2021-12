Hannover

Fünf „Variants of concern”, also besorgniserregende Varianten des Coronavirus, listet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit. Alle sind sie benannt nach einem Buchstaben des griechischen Alphabets. Sie heißen: Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron.

Leichtere Kommunikation, weniger Stigmatisierung

Ende Mai dieses Jahres hatte die WHO beschlossen, eine neue Nomenklatur für die Virusvarianten einzuführen. Dies sollte nicht nur die Kommunikation erleichtern, sondern auch Stigmatisierungen und Diskriminierungen verhindern. Denn zuvor waren die Mutanten nach dem Land ihres ersten Nachweises benannt. So wurde Alpha anfangs etwa als „britische Virusvariante” bezeichnet und Delta als „indische Mutante”. Die neue Namensgebung soll vermeiden, dass Varianten des Coronavirus mit Kulturen und Regionen in Verbindung gebracht werden.

Epsilon, Zeta, Eta und Kappa gibt es auch

Auch die „Variants of interest”, also die unter Beobachtung stehenden Virusvarianten, tragen einen griechischen Namen. So gibt es etwa noch Epsilon, Zeta, Eta oder Kappa. Diese Bezeichnungen finden auch im wissenschaftlichen Austausch Anwendung, dort haben sich jedoch noch weitere Namen etabliert.

Alpha wird von Expertinnen und Experten beispielsweise als B.1.1.7 bezeichnet, während Delta B.1.617.2 und Omikron B.1.1.529 heißen.

