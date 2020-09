Potsdam

Mit Julian Brüning von der CDU hat sich erstmals ein Abgeordneter des Brandenburger Landtags in eine vorsorgliche Quarantäne begeben. Ein Fraktionssprecher bestätigte auf MAZ-Nachfrage, dass der 26-Jährige am Mittwoch Erkältungssymptome hatte und am Donnerstag beim Arzt war, der einen Corona-Test anordnete.

Die Ergebnisse erwarte Brüning am Freitagnachmittag, bis dahin bleibe er in häuslicher Isolation. Zuerst hatte die B.Z. über den Fall berichtet. Der Landtagssitzung am Freitag bleibt Brüning fern, ebenso drei Abgeordnete der CDU, die am Mittwoch im Plenum länger in seiner Nähe saßen.

