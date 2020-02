Neuseddin

Am Sonntagabend kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Neuseddin zu einem Einsatz wegen des Verdachts auf eine Erkrankung durch den Coronavirus. Nachbarn schilderten, wie zwei Rettungssanitäter einen Mann aus dem Haus führten und in ein Krankenhaus brachten.

Die Sanitäter arbeiteten in Schutzkleidung, ob es sich um einen bestätigten Fall des Coronavirus handelt, konnte am Abend allerdings noch nicht gesagt werden. Zunächst müssen die Untersuchungen und Tests abgewartet werden.

Von RND/ Julian Stähle