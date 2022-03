Potsdam

In Brandenburg wird es nach Auslaufen der bestehenden Corona-Verordnung nur noch in wenigen Bereichen eine Maskenpflicht geben. Wie aus einem Entwurf für die künftige, sogenannte Infektionsschutz-Basismaßnahmenverordnung hervorgeht, der der MAZ vorliegt, betrifft das vor allem den medizinischen Bereich wie Krankenhäuser und Arztpraxen sowie Busse, Trams und Bahnen. In Schulen wird die Maskenflicht ab 3. April ebenso wie beim Einkaufen wegfallen.

Das Kabinett wird sich über die neuen Basis-Regeln am Dienstag verständigen. Es sind also noch Änderungen möglich. Die Verordnung tritt am Sonntag, 3. April, in Kraft, wenn die bisherige Übergangsverordnung ausläuft.

Hier gilt weiter Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt ab 3. April demnach in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, also in Arztpraxen, Krankenhäusern, medizinische Versorgungszentren sowie Asyl- und Obdachlosenheime.

Besucher solcher Einrichtungen müssen eine FFP2-Maske tragen, die Beschäftigen beim Verrichten körpernaher Dienstleistungen. Menschen, die behandelt oder gepflegt werden, sollen während körpernaher Dienstleistungen eine OP-Maske tragen.

Die Maskenpflicht gilt auch weiter im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Für Kinder bis 14 Jahren reicht eine medizinische Maske oder eine andere Mund-Nasen-Bedeckung, wenn professionelle Masken zu groß sind und nicht gut passen. Kinder bis zu sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit.

Fest steht bereits, dass die Maskenpflicht in Schulen zum 2. April aufgehoben wird, die Testpflicht in Schulen soll mit den Osterferien fallen.

Tespflicht an Schulen und in Pflegeheimen

Für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten gilt eine Testpflicht: Sie müssen sich an jedem Arbeitstag vor Dienstbeginn auf das Corona-Virus testen lassen. Für Krankenhäuser soll es in Absprache mit den Gesundheitsämtern aber die Möglichkeit geben, dass sich die Beschäftigten nur zweimal pro Woche testen lassen.

Für Schulen gilt weiter die bisherige Testpflicht, wonach sich Schüler dreimal pro Woche auf das Virus testen lassen müssen. Lehrer und andere Beschäftigte müssen sich täglich testen. Ausgenommen sind Menschen mit Genesenen-Status oder Geimpfte.

Neue Kriterien zur Beurteilung der Lage

Die maßgeblichen Kriterien sind die Hospitalisierungsinzidenz (Zahl der stationären Corona-Fälle innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner), die Zahl der verfügbaren Intensivbetten, die Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote sowie die Frage, ob sich ansteckendere Virusvarianten ausbreiten.

Für sogenannte Hotspot-Regionen mit hohem Infektionsgeschehen und einer drohenden Überlastung der Kliniken sind weitergehende Maßnahmen möglich. Darüber verständigen sich am Montagnachmittag die Gesundheitsminister mit dem Bund. Wie eine Hotspot-Regelung für Brandenburg aussehen soll, ist noch offen. Auch darüber wird es am Dienstag im Kabinett gehen.

Der Bundesrat hatte am Freitag vor einer Woche trotz neuer Höchststände bei den Infektionszahlen den Weg für ein Ende der meisten Corona-Beschränkungen in Deutschland freigemacht. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte die Vorgaben zur Hotspot-Regelung als schwammig und klageanfällig kritisiert.

Von Torsten Gellner, Ulrich Wangemann