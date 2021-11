Potsdam

Seit Beginn der Pandemie informiert das Gesundheitsministerium in Potsdam täglich über die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg – für das ganze Land und für den jeweiligen Landkreis. Die MAZ bildet diese Werte tagesaktuell in einer Grafik ab.

Am 25. Oktober lieferte das Mnisterium in seinem täglichen Update erstmals eine gesonderte Infografik, die Inzidenz von Geimpften und Ungeimpften wird separat ausgewiesen. Die Zahlen sprechen eine vermeintlich deutliche Sprache: Das Infektionsrisiko für Ungeimpfte, jeweils bezogen auf die Kalenderwoche 42, liegt neunmal höher als bei Geimpften. Die Inzidenzwerte gibt das Ministerium mit 185 beziehungsweise 21 an.

Auf Basis dieser Zahlen veröffentlicht die MAZ einen Beitrag und sieht darin einen Beleg für die These von der „Pandemie der Ungeimpften“.

Zahlen für die Kalenderwoche 42 wurden nachträglich bereinigt

Am 1. November sieht die wöchentliche Grafik des Ministeriums ganz anders aus, auf den ersten Blick ist das nicht zu erklären. Die Zahlen für die Kalenderwoche 42 (18.-24. Oktober) sind nachträglich bereinigt worden, statt 185 zu 21 ist das Verhältnis nun 107 zu 37. Faktor 3 statt Faktor 9! Für die Kalenderwoche 43 weist das Schaubild Inzidenzen von 89 (Ungeimpfte) und 38 (Geimpfte) aus.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf MAZ-Nachfrage erklärt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, dass für die beiden Auswertungen in den jeweiligen Wochen unterschiedlich gezählt wurde. Grundlage für die Inzidenz bei den Geimpften war jeweils das tägliche Impfquoten-Monitoring des RKI.

Für die Auswertung vom 25. Oktober legte man die Gesamtbevölkerung zugrunde. Die Zahl der mindestens einmal Geimpften wurde abgezogen, alle anderen galten dieser Berechnung zufolge also ungeimpft. Damit gehe eine erhebliche statistische Unschärfe einher, räumt der Sprecher ein.

Die Auswertung vom 1. November berücksichtige daher, dass es gemeldete Corona-Infektionen gebe, bei denen Angaben zum Impfstatus fehlten. Diese unklaren Fälle wurden nun für die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ungeimpften nicht mitgezählt. Gleichwohl relativiert das Ministerium auch die Aussagekraft dieser Zahlen: Die Berechnung sei „eine grobe Abschätzung“, heißt es.

RKI-Umfrage zur Impfquote weicht von der RKI-Statistik ab

Zuletzt hatte das Robert-Koch-Institut Anfang Oktober mit Zahlen zur Impfquote für Verwirrung gesorgt. Demnach liegt Quote um bis zu fünf Prozentpunkte höher als angenommen.

Das RKI erklärte seinerzeit, die im Digitalen Impfquoten-Monitoring veröffentlichten Zahlen seien „als Mindest-Impfquote zu verstehen“. Hintergrund ist, dass in Bürgerbefragungen des RKI deutlich mehr Menschen angeben, bereits geimpft zu sein, als in der offiziellen Statistik vermerkt sind.

Von Thorsten Keller