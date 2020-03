Hotel-Verband fordert Steuersenkungen auf Essen als Hilfsprogramm

Potsdam

Stornierte Tagungen, abgeblasene Dienstreisen und verunsichertes Personal: Brandenburgs Gastgewerbe leidet wegen des Corona-Virus unter hohen Umsatzeinbußen und fordert Hilfe vom Staat. „Fakt ist: Unsere Branche ist die, die es als erste und am härtesten trifft“, sagt Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Hotellerie- und Gastronomieverbands Dehoga in Brandenburg. Für einige Unternehmen „geht es an die Substanz“, so Lücke.

Die Politik werde sich „Gedanken machen müssen, wie sie der Branche helfen kann“, sagt der Dehoga-Chef. Er schlägt die Absenkung der Mehrwertsteuer auf gastronomische Leistungen in den Hotels von derzeit 19 auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent vor – eine schon länger vom Verband erhobene Forderung, die jetzt den Häusern finanziell Luft verschaffen könnte.

Heftige Umsatzausfälle

Laut einer Unternehmens-Befragung des Dehoga-Bundesverbands belaufen sich die Umsatzausfälle bei nahezu der Hälfte der befragten Betriebe auf Summen zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Bei jedem zehnten Unternehmen seien Verluste zwischen 50.000 und 100.000 Euro zusammengekommen, teilte der Verband mit. Der Dehoga forderte staatliche Unterstützung für die Branche in Form von schnellen Liquiditätshilfen und Fördermaßnahmen.

„Das Gastgewerbe fordert zudem die Verbesserung der Kurzarbeiterregelung. Dazu gehört insbesondere die hundertprozentige Erstattung der Sozialabgaben“, hieß es. Allerdings schränkt Brandenburgs Dehoga-Chef Lücke ein, kleine Häuser würden ihre Mitarbeiter eher nicht in Kurzarbeit schicken.

Aufgrund des Corona-Virus wurden in ganz Deutschland zahlreiche Großveranstaltungen wie Messen und Konferenzen abgesagt. In Berlin sollte diese Woche die Internationale Tourismusmesse ITB mit rund 160 000 Besuchern stattfinden. Die Hotels waren zu 100 Prozent ausgebucht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Berliner Dehoga-Landesverbands, Thomas Lengfelder. Viele Häuser in Brandenburg waren ebenfalls als Übernachtungsstätten für Messegäste gebucht.

30 Prozent Stornierungen im Tagungsgeschäft

Im Kongresshotel in Potsdam belaufen sich die Stornierungen laut Direktorin Jutta Braun auf „30 Prozent bei den großen Tagungen inklusive Übernachtungen“. Vor einer Woche erst sei etwa eine große, regelmäßig in dem Haus stattfindende Luftsicherheitskonferenz angesagt worden. „Wir sind im Gespräch mit den Stammkunden, wie wir die Situation gemeinsam bewältigen können“, sagt die Hoteldirektorin. Für eine Steuersenkung sei ihrer Meinung nach „jetzt der richtige Zeitpunkt“.

Im Potsdamer Mercure-Hotel lägen die Ausfälle derzeit noch „im einstelligen Prozentbereich“, sagt Direktor Daniel Schmidt. Dienstreisen seien für sein Haus unter der Woche das beherrschende Geschäft. Eine Zurückhaltung bei Neubuchungen mache sich bemerkbar.

„Situation verschärft sich täglich“

„Die gesamte Reiseindustrie und insbesondere die Hotellerie sind von den Auswirkungen des Coronavirus massiv betroffen“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer der BWH Hotel Group Central Europe, zu der unter anderem die Best-Western-Hotels gehören. „Die Situation verändert und verschärft sich derzeit fast täglich, so dass sich zum jetzigen Zeitpunkt die gesamten wirtschaftlichen Einbußen und der Gesamtschaden noch nicht in Gänze abschätzen und beziffern lassen.“ Die Gruppe hat unter anderem Häuser in Lübbenau ( Oberspreewald-Lausitz) und Blankenfelde-Mahlow ( Teltow-Fläming).

Aus dem Seminarhotel Paulinen Hof in Kuhlowitz bei Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark) heißt es: „Wir merken eine große Verunsicherung bei unseren Gästen und haben mit Stornierungen von Veranstaltungen und Übernachtungen zu kämpfen“, so Manager Christian Rex. Derzeit sei die Lage noch nicht existenzbedrohend, man stufe die Lage aber als ernst ein. Auch die Mitarbeiter seien verunsichert.

Am Montag hat der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung zu einer Krisensitzung nach Berlin eingeladen. Die Tourismus-Marketinggesellschaft des Landes (TMB) wird laut Wirtschaftsministerium daran teilnehmen. Nach Einschätzung der Landesregierung sei Brandenburg derzeit – vor allem im Vergleich zu Stadtstaaten mit ihren stornierten Großmessen – noch „verhalten betroffen“, so Ministeriumssprecherin Claudia Lippert. Man stehe aber erst „am Anfang einer Entwicklung“.

Von Ulrich Wangemann