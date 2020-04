Potsdam

Brandenburg hat seine Corona-Verordnung in mehreren Punkten gelockert. Geschäfte können wieder öffnen, Museen und Tierparks wieder Besucher empfangen, kleine Versammlungen werden erlaubt. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Freitag nach einer Kabinettssitzung mit.

Grundsätzlich gilt bei allen Lockerungen folgende Auflage: Die Hygienestandards und Abstandsregeln müssen eingehalten werden, der Zutritt zu Läden, Museen oder anderen Einrichtungen muss gesteuert, Warteschlangen müssen vermieden werden. Was jetzt wieder möglich ist und was weiter eingeschränkt bleibt im Überblick.

Geschäfte und Einkaufscenter

Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern können ab 22. April wieder öffnen. Auch größere Läden können wieder Kunden empfangen, wenn sie die Verkaufsfläche entsprechend auf 800 Quadratmeter reduzieren. Zur Verkaufsfläche zählen dabei auch Eingangs- und Kassenbereich.

Einkaufszentren dürfen ebenfalls öffnen. Die Maximalgröße von 800 Quadratmetern bezieht sich nämlich nur auf die einzelnen Läden in einer Mall. Das Center-Management muss aber den Einlass steuern und Warteschlangen verhindern. Unabhängig von der Größe können Auto-, Fahrrad- und Buchhändler wieder öffnen.

Kitas

Kitas sind weiter nur im Notbetrieb geöffnet. Die Notbetreuung wird ab 27. April ausgeweitet. Die sogenannte Ein-Eltern-Regelung wird auf alle Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur ausgeweitet. Es muss also nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf (Gesundheit, Pflege, Polizei, Feuerwehr, Enervieversorgung, Rechtspflege etc) arbeiten, um einen Betreuungsplatz beantragen zu können. Auch Alleinerziehende können unabhängig vom Beruf eine Notbetreuung beantragen.

Schulen

Ab dem 20. April finden wie geplant die Abiturprüfungen statt. Schüler der 10. Klassen an Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Förderschulen gehen ab dem 27. April wieder zur Schule. Damit werden die Abschlussklassen, die in diesem Jahr den Mittleren Abschluss (Fachoberschulreife) oder die Erweiterte Berufsbildungsreife machen, wieder unterrichtet, heißt es. Das gilt auch für Berufsschulen und Abschlussklassen in der dualen Ausbildung.

Ab dem 4. Mai sollen die Schüler, die im kommenden Jahr einen Abschluss machen oder vor einem Übergang stehen, wieder zur Schule gehen. Das betrifft die Grundschüler der sechsten Klasse sowie die Neuntklässler an Oberschulen, Gymnasien und Gesamtschulen, die im nächsten Jahr ihren mittleren Abschluss machen und außerdem die Jahrgangsstufe elf an den Gymnasien und die zwölfte Klasse an Gesamtschulen. Sie sollen vorrangig beschult werden.

Universitäten

Hochschulen bleiben weiter geschlossen. Die Bibliotheken werden geöffnet unter Beachtung der Hygieneregeln. Vorlesungen sollen überwiegend digital stattfinden. Lehrveranstaltungen können ab 20. April in Ausnahmefällen auch in Seminarräumen stattfinden, wenn Mindestabstände gewahrt bleiben.

Friseure können am 4. Mai öffnen

Sogenannte körpernahe Handwerks- und Dienstleistungen wie Nagel- und Tattoostudios bleiben weiter geschlossen. Friseure können unter Einhaltung der Hygieneregeln ab dem 4. Mai wieder öffnen.

Landwirtschaft

Die neue Verordnung regelt auch die Selbstpflücke: Diese soll unter Wahrung der Abstandsregelungen auf Brandenburger Obst- und Gemüsefeldern ermöglicht werden.

Museen und Bibliotheken

Bibliotheken und Archive können ab dem 22. April wieder öffnen. Das gleiche gilt für Galerien, Museen und Ausstellungsräume. Theater und Konzertsäle müssen weiter geschlossen bleiben.

Zoos und Tierparks

Die Brandenburger Zoos, Wildgehege und Tierparks können ebenfalls unter Beachtung der Hygieneregeln wieder öffnen. Tierhäuser bleiben allerdings für die Öffentlichkeit vorerst gesperrt.

Masken werden empfohlen

Es gibt weiterhin keine Maskenpflicht in Brandenburg. Das Tragen von Alltagsmasken wird den Menschen aber in der Öffentlichkeit, vor allem beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen, dringend empfohlen.

Versammlungen, Feiern, Gottesdienste

Das verfassungsrechtlich bedenkliche Demonstrationsverbot ist aufgehoben. Versammlungen sind wieder möglich, werden allerdings auf eine Größe von maximal 20 Personen beschränkt. Damit sind auch kleinere Familienfeste oder Abiturfeiern möglich. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann das Ordnungsamt in Einzelfällen auch größere Runden zulassen, sofern das aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

Gottesdienste mit mehreren Teilnehmern bleiben bis auf weiteres verboten. Allerdings arbeitet man an einem Öffnungskonzept. Religiöse Zeremonien, zum Beispiel Taufen und Bestattungen, mit sind dagegen wieder erlaubt.

Spielplätze und Parks

Im Freien ist das Verweilen auf Parkbänken und Wiesen wieder ausdrücklich erlaubt. Die allgemeine Kontaktsperre wird aber bis zum 8. Mai verlängert. Das heißt: Man darf ohne driftigen Grund (Einkaufen, Arbeit, Arztbesuch, Sport oder Spaziergänge etc) nicht auf die Straße.

Man soll weiter nur mit Haushaltsangehörigen Spazieren gehen oder mit einer Persona, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Und: Spielplätze bleiben weiter geschlossen.

Sport und Vereine

Treffen in Vereinen sind weiterhin verboten. Vereins- und Trainingsgelände können betreten werden, wenn die Hygieneregeln gewahrt werden. Dabei ist aber nur Individualsport alleine oder zu zweit erlaubt, zum Beispiel also Golf oder Tennis. Trainings in Gruppen, Fußball oder andere Mannschaftssportarten sind weiter tabu.

Hotels, Ferienhäuser und Gastronomie

Übernachtungsangebote, egal ob Hotel oder Campingplatz, dürfen weiter strikt nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden. Eine Vermietung an Berufstätige, zum Beispiel an Handwerker, Monteure oder Pendler, ist möglich. Das eigene Ferienhaus oder die Datsche darf man aber weiter benutzen.

Weiter geschlossen bleiben Restaurants und Kneipen. Gaststätten dürfen Speisen aber außer Haus verkaufen.

Von Torsten Gellner