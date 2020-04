Corona: So geht es mit den Schulen in Brandenburg weiter

Potsdam

Seit Wochen sind Schulen in Brandenburg geschlossen, Lehrer versorgen Schüler mit Aufgaben für den Heimunterricht. Nun sind nach der jüngsten Abstimmung von Bund und Ländern erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch im Bildungsbereich angekündigt.

Der genaue Fahrplan für die allmählichen Schulöffnungen in Brandenburg soll auf einer Kabinettssitzung am Freitag besprochen werden. Das sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Sie betonte, dass nur das Gesundheitsministerium über Öffnungen entscheiden könne, dies aber immer in enger Absprache geschehe. Das Kabinett will die am Mittwochabend angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen am Freitag formal beschließen.

Öffnen die Schulen in Brandenburg nach den Osterferien wieder?

Nein. „Schulen bleiben weiter geschlossen“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Mittwoch und bestätigte damit, was sich zuvor bereits abgezeichnet hatte. Zunächst bleiben die Einrichtungen zwei weitere Wochen dicht. Einzige Ausnahme: die Abiturprüfungen.

Wann finden die Abiturprüfungen statt?

Ab 20. April. Den Anfang machen Geografie, Geschichte und Politische Bildung. Die Termine für die einzelnen Fächer sind so gewählt, dass auch erkrankte Schüler an den Prüfungen teilnehmen können, nachdem sie sich erholt haben. Es gibt deshalb einen Prüfungstermin sowie zwei Nachschreibetermine, zwischen denen jeweils ausreichend Zeit liegt.

>>> Das sind die Termine für die Abiturprüfungen in Brandenburg

Wie wird mit weiteren Prüfungen umgegangen?

Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen anderer Abschlussklassen sollen nach entsprechenden Vorbereitungen ab dem 27. April wieder stattfinden können. Das betrifft laut Staatskanzlei die Schüler der 10. Klassen an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien, die noch in diesem Jahr den Mittleren Abschluss erreichen wollen.

Ab wann gehen alle anderen Kinder und Jugendlichen wieder zur Schule?

Die Schüler sollen ab dem 4. Mai an die Schulen zurückkehren. Laut Woidke zunächst aber nur diejenigen, die kurz vor einem Abschluss stehen und jene Schüler, die sich im Übergang von der Grund- auf eine weiterführende Schule befinden. Das betrifft die sechsten Klassen. Dieses Vorgehen hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres ( SPD) auch für Berlin angekündigt.

Wie soll der Unterricht ablaufen?

Schule sei nur unter strikten Regeln möglich, betonte Woidke. So müssten Schulen unter anderem Hygienekonzepte vorlegen. Zudem müssten die Schüler die bereits geltenden Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter) einhalten. Darüber hinaus sollen die Klassen verkleinert werden. Wie das gehen soll, müssen die Bildungsminister noch beraten.

Wann liegen konkrete Pläne für die Umsetzung vor?

Bis zum 27. April sollen die Kultusminister Möglichkeiten für Hygieneschutz vorschlagen, wie kleinere Klassen, Schulbus- und Pausenregelungen. Über weitere Schulöffnungen sollen erneut Länder und Kanzlerin beraten.

Was sagen Kritiker?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) in Brandenburg sieht bei den geplanten Schulöffnungen ab dem 4. Mai viele offene Fragen. „Entscheidend ist, dass die Schulen jetzt nicht alleine gelassen werden“, sagte der Vorsitzende Günther Fuchs. Vor allem müsse geklärt werden, wie die Abstands- und Hygieneregeln in den Klassen eingehalten werden könnten. Er habe erhebliche Zweifel, dass die Standards bis Anfang Mai umgesetzt werden können. Auch müsse geklärt werden, wie mit einem möglichen Corona-Ausbruch an einer Schule umgegangen werde.

