Potsdam

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen im Land Brandenburg insgesamt elf Impfzentren eröffnet werden. Bis Anfang Februar sollen sie alle an den Start gehen, seit dem 5. Januar sind die Zentren in der Potsdamer Metropolishalle und in den Cottbuser Messehallen bereits in Betrieb. Termine werden zentral telefonisch vergeben.

Weil das Impfen in Brandenburg schleppend anläuft – viele Fragen sind noch ungeklärt –, gibt es Kritik an den Verantwortlichen. Auch weil die Termin-Hotline ständig überlastet ist.

Impfzentrum Potsdam

Der Eingang des Impfzentrums in der Metropolishalle des Filmparks Babelsberg. Quelle: Soeren Stache/dpa

In Potsdam wird seit dem 5. Januar in der Metropolishalle in Babelsberg geimpft. Seit dem 4. Januar werden Termine dafür telefonisch unter der Nummer 116 117 vergeben – doch die Hotline hakt.

>>> So läuft die Impfung in der Metropolishalle ab

Impfzentrum Cottbus

Blick in das Impfzentrum Cottbus für die Schutzimpfung gegen Covid-19. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Auch in der Cottbus Messe wird bereits seit dem 5. Januar geimpft. Begonnen wird mit drei Arztteams. Vorgesehen sind zunächst Impfungen von 200 Patienten am Tag.

Und der Rest der Impfzentren? Zum Teil stehen Eröffnungstermine bereits fest, zum Teil noch nicht. Ein Überblick:

Impfzentrum Schönefeld ( Dahme-Spreewald )

Im alten Flughafen Schönefeld wird das dritte Corona-Impfzentrum Brandenburgs am Montag seinen Betrieb aufnehmen. Quelle: Joice Nkaigwa

Das Impfzentrum in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) wird nach Potsdam und Cottbus als drittes Zentrum in Brandenburg an den Start gehen – und zwar am 11. Januar. Es wird im Terminal 5 des BER – dem alten Flughafen Schönefeld – eröffnet.

Laut Landrat Stephan Loge ( SPD) werden dort dann drei Impfteams im Zweischichtsystem arbeiten. Impfungen werden demnach von den frühen Morgenstunden bis in die späten Abendstunden möglich sein. Es wird eingeschätzt, dass damit 70 bis 100 Impfungen pro Tag möglich sind.

Impfzentrum Brandenburg an der Havel

Etliche Experten kamen zur Inspektion des Stahlpalastes als Impfzentrum zusammen. Quelle: André Wirsing

In Brandenburg/Havel war zunächst geplant, das Impfzentrum auf dem Gelände der dortigen Regattatrecke unterzubringen. Inzwischen ist klar: Alles anders. Das Impfzentrum wird im Stahlpalast eingerichtet. Dort soll ab dem 25. Januar geimpft werden.

Impfzentrum Kyritz ( Ostprignitz-Ruppin )

Das Impfzentrum im Landkreis Ostprignitz-Ruppin entsteht in Kyritz, dort im Sport- und Kulturzentrum. Es soll am 1. Februar an den Start gehen.

Impfzentrum Oranienburg ( Oberhavel )

In der HBI-Halle der Turm-Erlebniscity entsteht ein Impfzentrum. Quelle: Robert Roeske

Das Impfzentrum in Oranienburg soll am 18. Januar an den Start gehen. Eingerichtet wird es im HBI-Forum in der Turm-Erlebniscity. Termine zum Impfen können frühestens ab dem 11. Januar über die Telefon-Hotline 116 117 vereinbart werden.

Impfzentrum Luckenwalde ( Teltow-Fläming )

Die Fläminghalle in Luckenwalde wird zum Impfzentrum. Quelle: Margrit Hahn

Geimpft wird in Teltow-Fläming ab dem 5. Februar. Dann soll das Impfzentrum in der Luckenwalder Fläminghalle öffnen.

Impfzentrum Eberswalde ( Barnim )

Das Impfzentrum Barnim soll im Sportzentrum Westend in Eberswalde entstehen. Es geht am 25. Januar an den Start.

Impfzentrum Elsterwerda (Elbe-Elster)

Ganz im Süden des Landes soll ein Impfzentrum in der Mehrzweckhalle Elsterwerda eröffnen – und zwar am 18. Januar.

Impfzentrum Frankfurt (Oder)

In der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) entsteht ein Impfzentrum am Messegelände. Es öffnet am 18. Januar.

Impfzentrum Prenzlau ( Uckermark )

Das Impfzentrum in der Uckermark soll in Prenzlau entstehen, der genaue Standort ist noch nicht entschieden. Klar ist jedoch, dass es am 25. Januar losgehen soll.

