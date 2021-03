Brandenburg

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird künftig auch auf kürzere Risikobegegnungen anschlagen. Bislang informiert die App ihre Anwender, wenn sie sich zehn Minuten oder länger in der Nähe einer Person aufgehalten haben, die später positiv getestet wurde. Dieser Zeitraum wird nun auf fünf Minuten verkürzt.

Die Formel für die Berechnung des Risikos sei auch wegen der neuen Coronavirus-Varianten (B 1.1.7. und andere) mit einem höheren Infektionsrisiko angepasst worden, hieß es.

Infolge der Anpassung wird die Zahl der als risikoreich eingeschätzten Begegnungen (die in der App rot markiert werden) leicht steigen, ebenso die Zahl der erfassten Begegnungen mit niedrigem Risiko (in der App grün markiert).

Restaurants gehen datentechnisch weiter leer aus

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung der Tracing-App kann in einer kommenden Version auch eine sogenannte Cluster-Erkennung beinhaltet sein, etwa bei einem Restaurantbesuch oder einem Kultur-Event. Dabei können sich die Anwender der App mit Hilfe eines QR-Codes bei der Lokalität oder dem Event einchecken. Dann würden auch Risiko-Begegnungen erfasst, die weiter als zwei Meter entfernt sind.

Eine erweiterte Funktion, mit deren Hilfe Besucher eines Restaurants oder Events ihre persönlichen Kontaktdaten zur etwaigen Kontaktverfolgung eintragen können, ist aber nicht geplant - aus rechtlichen Gründen. Die Infektionsschutzverordnungen in einigen Bundesländern schreiben nämlich ausdrücklich vor, dass diese Kontaktlisten auf Papier geführt werden müssen.

Seit Anfang März gibt’s die „Datenspende“ ans RKI

Allerdings ist mit dem Update auf die Version 1.13, das seit dem 4. März 2021 auf die Geräte ausgespielt wird, die Möglichkeit einer „Datenspende“ gegeben. Beim Start der App nach erfolgtem Update können die Nutzer Daten zu ihrem Alter und ihrem Wohnort angeben. „Aktivieren Nutzer die Datenspende in ihrer Corona-Warn-App, übermittelt die App, ob eine rote oder eine grüne Kachel, also ein niedriges oder erhöhtes Risiko, vorliegt“, heißt es von den Entwicklern der App.

So können die Experten des RKI sehen, wie viele Personen jeweils welchem Risiko ausgesetzt waren. „Nutzer haben außerdem die Möglichkeit ihr Bundesland, ihren Landkreis und ihr Alter anzugeben. Die Experten können dadurch einen möglichen Zusammenhang zwischen Warnungen und lokaler Inzidenz herstellen und beispielsweise erkennen, ob es in bestimmten Altersgruppen mehr rote oder grüne Kacheln gibt, als in anderen.“ Die freiwillige Datenspende der Nutzer könne den Experten helfen, die Wirksamkeit der App zu bewerten und sie weiter zu verbessern.

Ist das noch mit den Privatsphäre-Versprechungen der App-Entwicklern vereinbar? Ja, sagen sie. „Die Datenspende lässt keine Rückschlüsse auf individuelle Personen zu, sodass die Privatsphäre der Nutzer gewahrt wird.“

Stellen Sie uns ihre Corona-Frage!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen?

Die MAZ beantwortet jeden Tag eine Corona-Frage.

Von MAZonline