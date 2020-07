Potsdam

Brandenburgs Landesregierung hat das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern entsprechend einer Vereinbarung von Bund und Ländern vorerst bis Ende Oktober verlängert. Darauf habe sich das Kabinett am Dienstag verständigt, teilte die Staatskanzlei mit.

Die Verlängerung des Verbots von Volksfesten, Konzerten oder Sportevents sei zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung erforderlich, da bei derartigen Veranstaltungen Menschen aus verschiedenen Regionen auf engem Raum zusammenkämen. Zudem sei die Rückverfolgung von Kontaktpersonen extrem schwierig. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu der Regelung.

Wird es noch Dorf- oder große Volksfeste geben?

Nein. Die Landesregierung hat das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern am Dienstag bis Ende Oktober verlängert. Volksfeste, Konzerte oder Sportevents könnten trotz gesunkener Infektionszahlen nicht stattfinden. Bei derartigen Veranstaltungen kämen Menschen aus verschiedenen Regionen auf engem Raum zusammen. Zudem sei die Rückverfolgung von Kontaktpersonen bei Großveranstaltungen extrem schwierig.

Muss ich weiterhin eine Maske tragen?

Ja. Die Landesregierung hat angeordnet, dass alle Personen ab dem sechsten Lebensjahr in Geschäften, in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie im Zug, im Bus und in Taxen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Allerdings sind einige Personen von dieser Regelung ausgenommen, so zum Beispiel Menschen, für die das Tragen der Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar ist.

Sind wenigstens Veranstaltungen mit kleineren Gruppen möglich?

Ja, bis zu einer Teilnehmerzahl von 1000 sind Beschränkungen seit dem 15. Juni aufgehoben. Entsprechende Veranstaltungen können aber nur stattfinden, wenn die Abstandsregeln zwischen fremden Teilnehmern garantiert werden können. Als Veranstaltungen gelten alle öffentlichen und nichtöffentlichen Zusammenkünfte, die einen bestimmten Zweck oder eine besondere Veranlassung sowie einen bestimmten Ablauf haben. Veranstaltungen in diesem Sinne sind zum Beispiel auch Gottesdienste.

Ist Tourismus im Land Brandenburg möglich?

Ja, wenn die Anbieter die Abstands- und Hygieneregeln sicherstellen können. Hotels, Herbergen und Campingplätze dürfen dementsprechend Besucher empfangen. Auch Busreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen und vergleichbare touristische Angeboten sind in Brandenburg möglich.

Kann ich denn Kultur genießen?

Ja, die Galerien, Museen, Ausstellungshallen und öffentliche Bibliotheken Brandenburgs sind bereits seit dem 22. April wieder geöffnet. Auch Theateraufführungen und Kinovorführungen finden inzwischen statt. Allerdings müssen auch hier die Betreiber und Veranstalter alle Auflagen zur Hygiene und zu Mindestabständen einhalten.

Kann man auch schon in die Disco?

Nein! Orte für Tanzlustbarkeiten nach der Gewerbeordnung –und dazu gehören Clubs, Diskotheken, Musikclubs und ähnliche Einrichtungen – müssen noch mindestens bis Mitte August geschlossen bleiben. Nicht erlaubt ist übrigens auch immer noch die Öffnung von Bordellen und Swingerclubs.

Öffnen schon die Behindertenwerkstätten?

Nein, in Förder- und Beschäftigungsbereichen für behinderte Menschen sowie in Tagesstätten für Menschen mit seelischer Behinderung ist weiterhin nur eine Notbetreuung möglich. Die gilt für solche Betroffene, die nicht zu Hause betreut werden können, etwa weil ihre Verwandten in systemrelevanten Berufen arbeiten.

Was passiert wenn ich mich nicht an Pandemie-Vorschriften halte?

Wer sich den Vorschriften mit Vorsatz widersetzt begeht eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einem Bußgeld belegt werden. Das Bußgeld kann im Höchstfall 25000 Euro betragen.

