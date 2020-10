Corona: Was Sie über die Warn-App wissen müssen

Potsdam

Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wurde seit Mitte Juni 18,4 Millionen Mal heruntergeladen – das ist ein Rekord. In keinem anderen westlichen Land wurde eine vergleichbare Anwendung so häufig heruntergeladen wie die Anwendung des Robert Koch-Instituts. Klar ist nach vier Monaten: Die App funktioniert – aber die Wirkung könnte größer sein.

Was passiert eigentlich, wenn die App anschlägt? Was muss der Nutzer tun? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie gelangt die App zur Risikoeinschätzung?

Die Corona-Warn-App dient dazu, Kontakte mit Infizierten zu registrieren und auf ein Ansteckungsrisiko hinzuweisen. Das funktioniert, indem Smartphones via Bluetooth Daten austauschen. Immer wenn sich zwei App-Nutzer mit ihren Smartphones begegnen, tauschen die Smartphones automatisch verschlüsselte Zufallscodes aus. Diese Zufallscodes sagen den Handys, dass sich zwei Menschen begegnet sind, wie lange das dauerte und wie groß dabei der Abstand war. Weitere personenbezogene Daten werden laut Bundesregierung nicht erfasst. Die Zufallscodes werden 14 Tage lang gespeichert. Infiziert sich ein App-Nutzer mit dem Coronavirus, sollte er das in der App vermerken. Das ist jedoch freiwillig. Die App wird dann alle in den vergangenen 14 Tagen erfolgten Begegnungen überprüfen und wenn nötig andere Nutzer auf eine mögliche Ansteckung hinweisen.

Was ist bei niedrigem Risiko zu tun?

Für den Nutzer besteht laut App kein Handlungsbedarf, da er keine Begegnung mit nachweislich infizierten Personen hatte beziehungsweise mögliche Begegnungen nicht lang genug waren.

Wann springt die App-Ampel auf Rot?

Wenn die App erkennt, dass es innerhalb der letzten 14 Tage mindestens eine Begegnung mit einer positiv getesteten Person gegeben hat.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass die App keine Warnungen in Echtzeit auslöst. Das ist aus Datenschutzgründen nicht möglich, da dann die Identität einer infizierten Person preisgegeben würde. Deshalb arbeitet die App auch mit verschlüsselten Codes.

Was muss der App-Nutzer dann tun?

Er soll nach Hause gehen beziehungsweise zu Hause bleiben und mit seinem Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) oder dem Gesundheitsamt in Kontakt treten, um das weitere Vorgehen abzustimmen

Wann muss ein App-Nutzer zum Test?

Das entscheidet nicht die App, sondern Hausarzt, Gesundheitsamt oder ärztlicher Bereitschaftsdienst. Aufgabe der App ist es lediglich, ein hohes Infektionsrisiko zu erkennen und darüber zu informieren.

Gilt ein in der App ausgewiesenes Risiko als „Krankenschein“?

Nein, auch dafür sind die genannten Anlaufstellen im Gesundheitswesen zuständig. Die Warnung durch die App ist nicht gleichbedeutend mit einer Infektion. Sie weist nur darauf hin, dass eine Infektion möglich ist. Die Entscheidung über eine Krankschreibung oder die Anordnung einer Quarantäne trifft der behandelnde Arzt oder das Gesundheitsamt.

Woher bekomme ich die App?

Die App ist im App-Store beziehungsweise im Google-Play-Store abrufbar. Einfach „Corona-Warn-App“ in die Suche eingeben, runterladen und loslegen. Ist die App aktiviert, arbeitet sie allein weiter und meldet sich, wenn sie beim Nutzer Handlungsbedarf sieht.

