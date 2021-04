Potsdam

Brandenburg weitet seine Corona-Teststrategie an den Schulen aus. Die Idee von freiwilligen Corona-Schnelltests wurde verworfen. Stattdessen wird es doch eine Testpflicht geben. So soll sie aussehen:

Ab wann gilt die Testpflicht?

Nach den Osterferien, in der Woche ab 12. April, werden Corona-Schnelltests an den Schulen zunächst noch freiwillig sein. Das Bildungsministerium will Eltern und Schulen Zeit geben, sich auf das neue Modell vorzubereiten. Die Pflicht zur Durchführung eines Corona-Tests gilt dann ab 19. April. Ab dann gilt: Wer am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen will, muss über die zur Verfügung gestellten Schnelltests sicherstellen, dass er nicht infiziert ist.

Wie viele Tests pro Woche soll es geben?

An Brandenburger Schulen sind nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) bereits zwei Millionen Corona-Tests ausgeliefert worden. 500 000 weitere sollen kommen, sagte die Ministerin. Das Material soll ausreichen, dass sich jeder Schüler zweimal pro Woche selbst auf das Corona-Virus testet – mithilfe eines Antigenschnelltests.

Für wen gilt die Testpflicht?

Die Testpflicht ab 19. April gilt sowohl für Schüler sowie Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal, teilte die Ministerin mit. Für jeden gebe es eine „Art Betretungsverbot“, wenn nicht zwei negative Testergebnisse vorliegen.

Wo werden die Tests durchgeführt?

Die Tests werden in der Regel – wie vor den Ferien vereinbart – in den Familien durchgeführt. Die ursprüngliche Idee, die Tests in der Schule durchzuführen, war bei Eltern wie Lehrern auf Kritik gestoßen.

Wie kommt man an die Tests?

Das Land hat die Testkits bestellt. Sie kommen in Groß-Packungen und müssen von den Schulen vereinzelt werden. Die jeweils nötigen Komponenten – Teststäbchen, Pufferlösung, Testkasette – werden von den Schulen vorbereitet und den Kindern dann ausgehändigt. Volljährige Schüler können die Tests einfach so mitnehmen. Bei minderjährigen Schülern müssen entweder die Eltern in die Schule kommen und die Tests abholen. Oder sie bestätigen der Schule, dass die Schule ihren Kindern die Tests aushändigen dürfen. Das ist umständlich, hat aber rechtliche Gründe.

Wie erfährt die Schule von dem Testergebnis?

Die Eltern müssen per Formular jeweils zweimal pro Woche bestätigen, dass ihre Kinder den obligatorischen Selbsttest durchgeführt haben und das Ergebnis negativ ist. Erst dann dürfen die Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Formulare dafür sollen den Schulen bald zur Verfügung gestellt werden, hieß es.

Was passiert mit Kindern, die keine Schnelltests durchführen?

Es gibt zwar eine Testpflicht, aber auch eine Schulpflicht. Deswegen gilt: Wenn Eltern für ihre Kinder entscheiden, dass sie die Corona-Tests nicht durchführen sollen, oder wenn volljährige Schüler das für sich selbst so entscheiden, dann können sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sie erhalten dann Distanzunterricht. „Damit wir die beste aller Varianten, einen Unterricht mit Präsenz, durchführen können, brauchen wir eine sichere Schule“, sagte Bildungsministerin Ernst.

Was geschieht, wenn ein Testergebnis positiv ist?

Wenn ein Test positiv ausfällt, darf der Schüler nicht in die Schule. Dann gilt: Das Gesundheitsamt muss über den Fall informiert werden. Außerdem muss ergänzend ein PCR-Test durchgeführt werden. Auch die Schulen sollen darüber informiert werden.

Von Torsten Gellner