Corona: Was man bei der Planung des Sommer-Urlaubs beachten sollte

Experten raten während der Corona-Krise, nicht übereilt den Sommerurlaub zu planen. Ist er schon gebucht, sollte man ihn nicht gleich wieder stornieren. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, wie das kostenlos geht. Vieles hängt aber auch von den weiteren Entwicklungen ab.

Kann ich trotz Corona verreisen?

Noch mindestens bis zum 3. Mai gelten in Deutschland weiterhin Kontaktbeschränkungen. Verreisen innerhalb Deutschlands zu touristischen Zwecken ist damit nicht erlaubt. Hotels und Campingplätze sind geschlossen. Am 30. April soll eine Verlängerung der Maßnahmen geprüft werden. Damit ist noch unklar, inwieweit Reisen darüber hinaus möglich sein können.

Kann man derzeit Reisen buchen?

Reiseangebote für die Zeit ab Mai sind buchbar, auch der Flugbetrieb läuft noch – wenn auch stark eingeschränkt. Es empfiehlt sich aber, vor einer Buchung mehr als sonst darauf zu achten, ob Flug, Hotelaufenthalt oder Pauschalreise kurzfristig und mit möglichst wenig finanziellem Verlust wieder abgesagt werden können. Je mehr Flexibilität, umso besser.

Was wird aus dem Sommerurlaub?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angesichts der Corona-Pandemie dazu geraten, mit der Buchung des Sommerurlaubs noch zu warten. Ob Flugreisen ins Ausland möglich sein werden, ist derzeit noch nicht abzusehen. Bis in den Sommer hinein muss mit Beschränkungen, vor allem auch im internationalen Bereich, gerechnet werden. Wie es im zweiten Halbjahr weitergeht, ist ebenfalls noch unklar.

Darf ich noch an meinen Zweitwohnsitz?

Selbst wenn man eine eigene Ferienwohnung hat, bedeutet das nicht automatisch, dass man dort auch seine Ferien verbringen darf. Bisher ist es zum Beispiel untersagt, seine Ferienwohnung an der Ostsee zu nutzen. Mecklenburg-Vorpommern will diese Regel aber ab dem 1. Mai lockern. In Brandenburg sprach das Potsdamer Verwaltungsgericht zwei Berliner Klägern das Recht zu, ihre Zweitwohnsitze in der Gemeinde Ostprignitz-Ruppin aufzusuchen – trotz eines verhängten Einreiseverbots. Prinzipiell dürfen Datschen oder Wochenendhäuser in Brandenburg aber genutzt werden.

Wann werden die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes aufgehoben?

Die geltenden Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes werden erst dann aufgehoben, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Touristische Reisen innerhalb Deutschlands müssen wieder erlaubt sein, die Grenzen müssen geöffnet sein, ein regulärer Flugverkehr wäre notwendig und eine Stabilisierung der Corona-Krise im Ausland existieren, damit eine Rückkehr nach Deutschland ohne die bislang notwendige zweiwöchige Quarantäne möglich ist. Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt vorerst bis zum 3. Mai.

Welche Reisen können kostenlos storniert werden?

Jede Reise kann storniert werden, jederzeit. Das Problem sind die vertraglichen Stornokosten, die mit zunehmender zeitlicher Nähe zum Reisebeginn steigen. Kostenlos kann eine Pauschalreise nur storniert werden, wenn die Reise wegen unabwendbarer, außergewöhnlicher Umstände erheblich beeinträchtigt ist. Das ist aktuell der Fall. Das ist nicht nur, aber jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine weltweite Reisewarnung gilt. Pauschalreisende müssen in der Regel nicht selbst aktiv werden. Die Anbieter setzen sich mit ihnen in Verbindung. Individualreisende können sich ebenfalls auf die Reisewarnung sowie auf die Schließung der meisten Grenzen berufen.

Wie sieht es mit schon gebuchten Flügen aus?

Ein kostenloses Stornierungsrecht wie im Pauschalreiserecht gibt es bei Flügen nicht, informiert die Verbraucherzentrale Brandenburg. Wenn ein Einreiseverbot verhängt wurde, kann der Flugpreis trotzdem zurückverlangt werden. Bei einer Annullierung des Fluges durch die Fluggesellschaft sowieso, dann greift die europäische Fluggastrechteverordnung.

Was ist mit Stornierungen von Tickets bei der Deutschen Bahn?

Wer wegen des Coronavirus seine Reise innerhalb Deutschlands verschieben möchte, kann seine Tickets der Deutschen Bahn noch bis zum 30. Juni flexibel für die gebuchte Strecke nutzen. Bei Sparpreisen und Super-Sparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben. Tickets für Reisen bis 30. April kann man kostenfrei in einen Reisegutschein umwandeln lassen, der drei Jahre lang gültig ist. Unabhängig von den nun geltenden Sonderkulanzen haben Reisende mit Flextickets grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Fahrkarte bis vor dem Reisetag kostenfrei erstatten zu lassen.

Was gilt für Reisen, die erst in einigen Wochen stattfinden?

Oft ist der nächste Urlaub längst gebucht. Für Reisen, die ab Mai stattfinden, gibt es oft noch keine kostenlosen Rücktrittsmöglichkeiten, warnt die Verbraucherzentrale Brandenburg. Daher ist es ratsam, bereits gebuchte Reisen, die erst in einigen Wochen oder Monaten angetreten werden sollen, nicht schon jetzt zu stornieren. Ansonsten fallen Stornogebühren an. Abwarten kann aber auch teuer werden – je näher der Reisetermin rückt, umso höher sind die Ausfallkosten, die ein Veranstalter berechnen darf. Die Verbraucherzentrale rät: Immer die aktuelle Lage im Blick behalten!

Können Reisen umgebucht werden?

Ein Anspruch darauf besteht nicht, wenn das vertraglich nicht vereinbart ist. Die Reiseveranstalter bieten das derzeit aber vielfach an, um einer möglichen Absage ihrerseits oder einer kostenlosen Stornierung durch den Reisenden und damit einer Erstattung des Reisepreises aus dem Weg zu gehen. Es gilt aber: Kunden haben einen Anspruch auf Rückzahlung des Reisepreises. Ein Gutschein oder eine Umbuchung sind für die Anbieter eine Art Rückendeckung. Gehen aber diese im Laufe der Corona-Pandemie pleite, bleibt man als Kunde auf den Kosten sitzen. Die Verbraucherzentrale Brandenburg lehnt aktuelle Pläne der Bundesregierung zu Zwangsgutscheinen ab. Es gehe schließlich um viel Geld.

Zahlt eine Reiserücktrittsversicherung im Pandemie-Fall?

Nein. Eine Reiserücktrittsversicherung tritt nur bei Krankheit oder Tod eines nahen Angehörigen ein, informiert die Verbraucherzentrale. Angst vor einer Infizierung ist kein Grund, eine solche Versicherung in Anspruch zu nehmen. Die meisten Versicherungen schließen bei von der WHO erklärten Pandemien eine Zahlung vertraglich aus.

Von Marcus J. Pfeiffer