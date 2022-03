Hannover

Eine Covid-19-Erkrankung wirkt sich auf den menschlichen Körper in unterschiedlicher Weise aus. Manche Erkrankte klagen über leichte Erkältungssymptome wie Halsschmerzen und Schnupfen, andere entwickeln hingegen Fieber, Atemnot oder sogar schwere Lungenentzündungen. Eine Studie der Universität Oxford legt jetzt nahe, dass eine Infektion mit dem Coronavirus auch das Gehirn beeinträchtigen kann.

Forschende entdecken Gewebeschäden

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdeckten mithilfe von Hirnscans drei signifikante Effekte: Zum einen eine geringere Dicke der sogenannten grauen Substanz und einen geringeren Gewebekontrast in Hirnarealen, die für das Erkennen und Erinnern zuständig sind. Die graue Substanz wird umgangssprachlich auch als „graue Zellen“ bezeichnet und wird vor allem mit Intelligenzleistung und Wahrnehmungsprozessen in Verbindung gebracht.

Außerdem fanden die Forschenden Hinweise für Gewebeschäden in Hirnregionen, die mit dem primären olfaktorischen Kortex – also dem Geruchssinn – verbunden sind. Zum anderen wiesen sie bei Covid-19-Erkrankten teilweise eine Verringerung der Gesamtgröße des Gehirns nach. Das Gehirn von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, war im Schnitt zwischen 0,2 und bis zu 2 Prozent kleiner als bei gesunden Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern. Selbst in leichten Fällen zeigten die Erkrankten eine Verschlechterung der Hirnfunktionen, die für Konzentration und Organisation zuständig sind.

„Unseres Wissens ist dies die erste bildgebende Längsschnittstudie zu Sars-CoV-2, bei der die Teilnehmer zunächst gescannt wurden, bevor sie infiziert waren“, schreiben die Forschenden in ihrer Studie. Es gibt bei dieser Untersuchung aber noch einige Unklarheiten: Zum Beispiel ist nicht erfasst worden, wie schwer die Studienteilnehmenden erkrankt waren – und an welcher Virusvariante. Die Forschenden vermuten, dass Teilnehmende der Studie vorwiegend mit Alpha, aber auch Beta und Gamma infiziert waren. Zudem habe es eine geringe Anzahl an Teilnehmenden mit einem anderen ethnischen Hintergrund als weiß gegeben. Auch Informationen über den Impfstatus liegen nicht vor. Weitere Nachuntersuchungen sollen nun zeigen, ob die gemessenen nachteiligen Auswirkungen am Gehirn reversibel sind oder ob sie langfristig bestehen bleiben.

Von RND/vv/lb