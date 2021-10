Potsdam

In Brandenburg und Berlin beginnen am Samstag die zweiwöchigen Herbstferien (bis 24. Oktober). Im Vergleich zum Frühjahr ist wieder relativ unkompliziert, ins EU-Ausland zu fahren oder zu fliegen. Trotzdem gilt es, gewisse Corona-Regeln zu beachten. Ein Überblick.

Welche Hochrisikogebiete gibt es?

Die Liste des Robert-Koch-Instituts, die zuletzt am 1. Oktober aktualisiert wurde, weist etwa 75 Staaten weltweit – von Ägypten bis Vietnam – komplett oder teilweise als Hochrisikogebiete aus. Auf dem europäischen Kontinent betrifft das unter anderem Albanien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Serbien, Slowenien und die Türkei, außerdem Großbritannien und Nordirland.

Die beliebtesten Ferienziele am Mittelmeer – Spanien, Italien, Griechenland und Frankreich – stehen nicht auf der Liste, auch nicht die unmittelbar an Deutschland angrenzen Nachbarstaaten Österreich, Schweiz, Polen, Dänemark und die Benelux-Staaten.

Das RKI aktualisiert seine Liste üblicherweise freitags, die Änderungen treten dann am folgenden Sonntag in Kraft.

Welche Regeln gelten bei Rückkehr aus Hochrisikogebieten?

Vereinfacht gesagt, greift die 3-G-Regel: Alle Reisenden, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, müssen bei der Rückkehr einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesenen-Nachweis präsentieren. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Als „vollständig“ geimpft gelten Menschen, deren zweite Moderna- oder Biontech-Impfung (beziehungsweise erste Impfung mit Johnson & Johnson) mindestens 14 Tage zurückliegt.

Wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, muss außerdem schon vor der Rückreise die Digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und die entsprechenden Nachweise (geimpft/getestet/genesen) hochladen. Die Anmeldungen werden von den Airlines und stichprobenartig auch von der Bundespolizei an den deutschen Flughäfen kontrolliert.

Bitte anmelden: Diese Regeln gelten im übrigen EU-Ausland

Italien: Urlauber müssen sich vorab über ein Online-Einreiseformular anmelden. Das sperrige Kürzel EUPLF steht für „European Union Passenger Locator Form“. Nur in Fällen, in denen eine Online-Registrierung aus technischen Gründen nicht möglich ist, kann die Einreiseerklärung in italienischer Sprache in Papierform vorgelegt werden.

Außerdem gilt 3G: bei der Einreise müssen Kinder ab sechs und alle Erwachsenen ein negatives Testergebnis, eine vollständige Impfung oder ihre Genesung nachweisen. Neben dem EU-weit standardisierten „Digital Covid Certificate“ werden auch alle anderen im Schengen-Raum ausgestellte digitale Zertifikate mit QR-Code anerkannt, außerdem der gelbe WHO-Impfpass.

3G gilt in Italien seit August flächendeckend im Innenbereich von Restaurants, aber auch in Museen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und bei Sportveranstaltungen.

Spanien: Reisende müssen ein Formular im Portal „Spain Travel Health“ ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt, der beim Check-in am Flughafen und bei der Einreise vorgelegt werden muss. Der QR-Code kann in Papierform vorgelegt werden. Die Anmeldung ist ab 48 Stunden vor Abflug möglich.

Wer aus einem Risikogebiet nach Spanien einreist – Deutschland gehört derzeit nach spanischer Einschätzung dazu – für den gilt ebenfalls 3G. Er oder sie muss nachweisen, geimpft, getestet oder genesen zu sein. Die Nachweise können elektronisch oder in Papierform erbracht werden, akzeptiert werden sie auf Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Auch im Nachbarland Portugal gilt für alle Urlauber ab zwölf bei der Einreise 3G.

Griechenland: Alle Erwachsenen und alle Kinder ab 12 Jahren müssen einen negativen PCR-Test (bei Einreise maximal 72 Stunden alt) oder einen Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Akzeptiert werden Nachweise in deutscher, englischer, französischer, griechischer, italienischer, spanischer und russischer Sprache.

Für vollständig Geimpfte entfällt die Testpflicht. Der Impfnachweis ist auch mit der deutschen Corona-Warn-App möglich oder mit dem gelben WHO-Impfpass auf Papier. Alle Reisenden müssen eine digitale Anmeldung vornehmen. Der Vordruck für diese Passenger Locator Form (PLF) ist in englischer Sprache gehalten.

Angehörige eines Haushalts sollen ein gemeinsames PLF ausfüllen und darin Erwachsene und Kinder angeben. Nach der Anmeldung gibt es eine Bestätigung mit einem QR-Code, der spätestens am Tag der Einreise automatisiert per E-Mail zugesandt wird. Wer ohne einen solchen Code bei der Einreise erwischt wird, riskiert 500 Euro Geldbuße.

Frankreich: Wer vollständig geimpft ist, darf als Tourist einreisen. Die Franzosen haben hier abweichende Fristen: „Vollständig“ heißt eine Woche nach der zweiten Dosis Biontech oder Moderna, aber vier Wochen nach der Johnson & Johnson-Spritze.

Für den digitalen Impfnachweis werden neben der in Frankreich gebräuchlichen App „tous anti Covid“ auch die deutschen Zertifikate (CovPass beziehungsweise Corona-Warn-App) akzeptiert.

Alle anderen Urlauber (Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren) müssen entweder einen höchstens 72 Stunden alten, negativen Test vorlegen – oder nachweisen, dass sie von einer Corona-Infektion genesen sind. Die Zeitspanne hierfür: elf Tage bis sechs Monate nach dem Positiv-Test. Corona-Tests sind für Ausländer in Frankreich nicht mehr gratis.

Urlaub ohne Maskenpflicht – Dänemark macht’s möglich

Dänemark: Alle Corona-Beschränkungen im Land sind seit dem 10. September aufgehoben, so auch die lästige Maskenpflicht. Trotzdem dürfen Urlauber aus Deutschland nur einreisen, wenn sie geimpft, genesen und getestet sind. PCR-Tests dürfen maximal 72 Stunden alt sein, Antigen-Schnelltests 48 Stunden.

Dänemark klassifiziert die Corona-Lage in anderen Ländern nach einem Ampel-System. Ungeimpfte Ausländer aus einem als „gelb“ eingestuften Land müssen sich spätestens 24 Stunden nach der Einreise abermals testen lassen, das ist kostenlos. An Flughäfen und Grenzübergängen gibt es entsprechende Testzentren. Nur Schleswig-Holstein wird von den Dänen aktuell als „grün“ eingestuft, alle anderen Bundesländer sind gelb.

Wichtig für Familien: Kinder bis einschließlich 15 Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen.

Polen: EU-Ausländer müssen bei Einreise im Prinzip für zehn Tage in Quarantäne. Das gilt nicht, wenn bei der Einreise ein maximal 48 Stunden alter negativer Test (PCR oder Antigen) vorgelegt wird. Auch Geimpfte und Genesene können ohne Probleme ins Land. Für Kurztrips ins Nachbarland mit einem Aufenthalt von höchstens 24 Stunden gelten Sonderregeln („Kleiner Grenzverkehr“).

Thank you, Brexit: Der Personalausweis genügt nicht mehr

Großbritannien: Während die Briten seit dem Freedom Day im Juli weitestgehend unbeschwert leben, bleiben die Corona-Anforderungen für Reisende hoch. Zwar müssen vollständig Geimpfte aus Deutschland seit dem 4. Oktober an vor dem Abflug keinen Antigentest mehr absolvieren.

Doch immer noch ist ein PCR-Test spätestens am zweiten Tag nach Ankunft vorgeschrieben, das kostet mindestens 50 Pfund (58 Euro) pro Person. Weitere wichtige Änderung: Deutsche brauchen für Einreisen nach Großbritannien seit Anfang Oktober einen Reisepass, der Personalausweis reicht nicht mehr aus.

Zypern: Wer aus Deutschland einreist, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Zusätzlich müssen die Urlauber am Flughafen auf Zypern noch einen weiteren Corona-Test machen – auf eigene Kosten. Zudem muss spätestens 48 Stunden vor der Einreise der „Cyprus Flight Pass“ beantragt und während des Urlaubs stets mitgeführt werden.

Von Thorsten Keller