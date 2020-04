Weniger Unfälle und weniger Knöllchen in Brandenburg

Potsdam

Wegen des stark reduzierten Straßenverkehrs in der Corona-Krise ist die Zahl der Unfälle im Land deutlich zurückgegangen. Wie das Polizeipräsidium in Potsdam auf MAZ-Anfrage mitteilte, haben sich zwischen Januar und März 2000 Unfälle weniger ereignet als im ersten Quartal des Jahres 2019. Insgesamt waren es in den drei Monaten 16.400 Unfälle. Dabei ist zu beachten, dass der so genannte Lockdown, also die weitgehende Verhängung von Kontaktbeschränkungen, erst am 23. März verhängt hatte. Mitte März hatte Polen seine Grenzen wegen der Ausbreitung des Virus geschlossen. In der letzten Märzwoche waren die Straßen im Land teilweise wie leergefegt.

2000 Unfälle weniger

Die Folge: Bei Verkehrsunfällen wurden im ersten Quartal 2020 wurden fast 400 Menschen weniger verletzt als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Allerdings stieg die Zahl der Getöteten um drei. 2019 ereigneten sich insgesamt 83.827 Verkehrsunfälle in Brandenburg. 125 Menschen starben im Straßenverkehr.

Extremer Rückgang bei Blitzer-Fotos

Um 35 Prozent hat nach Angaben der zentralen Bußgeldstelle des Landes in Gransee ( Oberhavel) die Zahl der Knöllchen abgenommen, seit die Eindämmungsverordnung in Kraft ist. Bei der Stelle gehen die Blitzer-Fotos aus den stationären Geräten ein. Die „Bildeingangszahlen“ hätten um den genannten Wert abgenommen, sagte die Sprecherin des Zentraldienstes der Polizei, Gabriele Krümmel.

Dass Verkehrsvergehen nicht geahndet werden, sollte laut Zentraldienst kein Verkehrssünder hoffen. Zwar spricht Krümmel von einer „personalreduzierten Anwesenheit in der zentralen Bußgeldstelle aufgrund der aktuellen Corona-Lage“. Doch würden Geschwindigkeitsverstöße „wie gehabt mit allen rechtlichen Konsequenzen verfolgt und geahndet“. Die Polizei halte „an ihrem Prinzip einer flächendeckenden Geschwindigkeitsüberwachung“ fest.

Bis zu ein Drittel der Polizei-Einsätze gilt Corona-Eindämmung

Auf die Arbeit der Brandenburger Polizei hat das Corona-Geschehen dennoch erhebliche Auswirkungen. Nach Angaben von Präsidiumssprecher Torsten Herbst rücken Brandenburgs Polizisten nach wie vor zu etwa 1000 Einsätzen am Tag aus – allerdings entfällt mittlerweile an manchen Tagen ein Drittel auf Einsätze zur Durchsetzung der behördlich verordneten Kontaktbeschränkungen. Entsprechend weniger Personal werde zur Tempo-Kontrolle an den Straßenrand beordert.

Drei Polizisten haben Covid-19

An Covid-19 sind in Brandenburg im Moment drei Polizeibeamte erkrankt. Weitere sechs sind laut Polizeipräsidium wieder genesen. 38 Beamte wurden vorläufig aus dem Dienst genommen, weil sie Kontakt zu Infizierten gehabt hatten, sagt Sprecher Herbst. Davon befänden sich 14 Beamte in häuslicher Quarantäne – unter ihnen die drei nachweislich erkrankten. „38 Beamte – das entspricht einem halben Prozent aller Polizisten im Präsidium“, sagt Sprecher Herbst. Der Ausfall beeinträchtige „die Tätigkeit der Polizei in keiner Weise“.

Als Folge der Eindämmungsverordnung hat in Brandenburg auch die Kriminalität nachgelassen, allerdings nicht so stark, wie man vermuten würde, sagte Polizeipräsidiums-Sprecher Torsten Herbst. Bei den Wohnungseinbrüchen habe es einen leichten Rückgang gegeben. Die „organisierte grenzüberschreitende Bandenkriminalität“ sei wegen der Grenzschließungen ebenfalls rückläufig.

Bandenkriminalität im Lockdown-Tief

„Grenzüberschreitende Kfz-Kriminalität ist durch die Schließung der Grenzen zu Polen faktisch unterbunden“, sagte Joachim Lemmel vom Polizeipräsidium in Potsdam gegenüber der „ Märkischen Oderzeitung“ (MOZ). Dagegen sei bei Fällen häuslicher „eine leichte Zunahme beim Einsatzgeschehen“ zu verzeichnen. Konkrete Kriminalitätszahlen rückt die Brandenburger Polizeiführung nur einmal im Jahr heraus.

In Berlin fliehen deutlich mehr Autofahrer als früher auf den derzeit leereren Straßen vor Polizeikontrollen. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss mit Blick auf die Situation in der Corona-Krise.

Mehr illegale Autorennen in Berlin

Bei den illegalen Autorennen, die die Polizei erfasse, gebe es eine statistische Steigerung, sagte Slowik. „Da haben wir eine deutliche Zunahme.“ Sie sei aber eher Ausdruck davon, dass die Polizei verstärkt auf den Straßen sei und kontrolliere. „Denn was man wissen muss, es sind nicht unbedingt wirkliche Wettfahrten, sondern es sind vieles auch Fluchtfahrten.“ Wenn die Autofahrer keinen Führerschein hätten, betrunken seien oder Drogen genommen hätten, „dann kommt es jetzt immer wieder verstärkt auch zu Fluchtfahrten“.

Allein in der vorvergangenen Woche wurden in der Bundeshauptstadt fast 65 Prozent weniger Wohnungseinbrüche als im Vorjahreszeitraum registriert, Taschendiebstähle gingen um knapp 61 Prozent zurück, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Auch der Diebstahl von Autos sank drastisch (minus 76,8 Prozent).

Straftaten sinken

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche laut Polizei 6590 Straftaten in Berlin erfasst, das waren im Vergleich zur Vorjahreswoche rund 18 Prozent weniger. Auch bei Sexualstraftaten gibt es nach den Angaben der Behörde einen deutlichen Rückgang: Wurden in der Vorwoche 51 Fälle angezeigt, waren es in der Vergleichswoche des Vorjahres 33 mehr (minus rund 39 Prozent).

Im RBB hatte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gesagt, es gebe aber auch Bereiche, in denen die Zahl der Delikte gestiegen sei, etwa Kellereinbrüche. Mancher stelle erst jetzt fest, dass schon vor längerer Zeit eingebrochen wurde. Es würden überdies mehr Brandstiftungen beobachtet. „Menschenleere Straßen machen Gelegenheiten“, sagte die Polizeipräsidentin.

Von Ulrich Wangemann