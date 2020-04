Seit Wochen dreht sich die Arbeit von Reisebüros nur um Stornierungen und Rückerstattungen, Busunternehmer sind gezwungen, ihre teuren Busse auf dem Hof stehen zu lassen. Sie fürchten um ihre Existenz. Jetzt bitten die Unternehmen in einem Brief an Ministerpräsident Woidke um Hilfe.