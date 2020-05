Corona: Wie der Besuch in Pflegeheimen möglich gemacht werden könnte

Potsdam

Es war wohl eine der härtesten Einschränkungen der vergangenen Monate: Die Besuchsbeschränkungen in Pflegeeinrichtungen haben viele Menschen über Wochen von ihren Angehörigen isoliert – um Ausbrüche des Virus in diesen besonders gefährdeten Einrichtungen zu vermeiden.

Nun sollen diese Beschränkungen in Brandenburg weiter gelockert werden – der Schutz in den Pflegeinrichtungen solle trotzdem intensiviert werden. Das kündigten Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch an. Die Details dazu sollen mit der vollständig überarbeiteten Eindämmungsverordnung am Freitag bekannt gegeben werden. Schon jetzt aber ist mit Blick auf die Vorkehrungen anderer Bundesländer zu sehen, wie Besuche unter größtmöglichem Schutz aussehen könnten.

Nordrhein-Westfalen : Altenheim-Besuche zum Muttertag wieder möglich

So erlaubt Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ab dem Muttertag an diesem Sonntag wieder Besuche in Altenheimen und Wohnheimen der Behindertenhilfe. Voraussetzung für diesen Schritt sei, dass wichtige Schutzmaßnahmen eingehalten werden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU) am Dienstag. So können Altenheime außerhalb ihrer Einrichtungen Treffpunkte etwa in Zelten oder auf Terrassen schaffen. Bettlägerige Bewohner können auf den Zimmern besucht werden, sofern die Besucher sich an die Auflagen des Infektionsschutzes halten. Jeder Besucher muss zudem ein Kurzscreening absolvieren und sich registrieren lassen.

Auch Bayern hat bereits angekündigt, das Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu lockern: Von diesem Wochenende an sind wieder Besuche von einer festen Kontaktperson erlaubt – unter strikten Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Patientenschützer fordern Konzept wie in der Bundesliga

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die geplante bundesweite Lockerung begrüßt. Damit werde Bewohnerinnen und Bewohnern ein großes Stück Lebensqualität und Zuversicht zurückgeben, sagte er. „Viele der Bewohner, aber auch ihre Angehörigen haben sehr unter den Kontaktbeschränkungen der vergangenen Wochen gelitten.“ Gleichzeitig mahnte er zu Besonnenheit. Die Bewohner benötigten weiter besonderen Schutz, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium am Donnerstag.

Um diesen zu gewährleisten fordern Patientenschützer für Pflegeheime ein Schutzkonzept wie für die Fußball-Bundesliga. In der Altenpflege lebe die Hochrisikogruppe auf engstem Raum zusammen, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Deshalb sind bundesweit geltende Standards zum Infektionsschutz von lebenswichtiger Bedeutung.“

Wie das praktisch aussehen könne, zeige der Schutzplan der Deutschen Fußball Liga ( DFL) für den Weiterbetrieb der Bundesliga, den auch die Bundesregierung gebilligt habe. Ein solches Konzept gelte es jetzt zusätzlich zum nötigen Grundschutz auf die Pflegeheime zu übertragen. „Also müssen 800 000 Pflegebedürftige und hunderttausende Mitarbeiter jede Woche auf das Virus getestet werden.“

Von Ansgar Nehls