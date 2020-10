Berlin/Potsdam

Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht die Sperrstunde in der Hauptstadt gekippt hat, wird mit Spannung erwartet, ob die Brandenburger Landesregierung wie angekündigt am kommenden Dienstag eine ähnliche Regelung beschließen wird. Bei mehr als 35 Neuinfektionen je 100. 000 Einwohner in einer Woche soll auch in Brandenburg die Einführung einer Sperrstunde in Gaststätten geprüft werden, so der bisherige Plan.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Freitag entschieden, dass Bars und Kneipen wieder nach 23 Uhr öffnen, jedoch ab diesem Zeitpunkt keinen Alkohol mehr ausschenken dürfen. Es gab damit der Klage von elf Wirten statt, die sich mit Eilanträgen gegen die Kneipenschließung gewehrt hatten. Ihrer Ansicht nach hatte die Berliner Senatsverwaltung die Sperrstunde nicht überzeugend begründet.

Ein Grund, warum das Verwaltungsgericht den Wirten Recht gab: Das Land Berlin konnte bislang nicht nachweisen, dass es bei Gastronomen zu häufigeren Verstößen gegen die Corona-Auflagen kommt und sie deswegen einen entscheidenden Anteil am Anstieg der Fallzahlen haben. Kläger-Anwalt Niko Härting kritisiert, dass der Senat die eigenen Auflagen nicht genug kontrolliere.

Nur Folgen für Kläger

„Bevor der Senat immer neue Corona-Maßnahmen erlässt, muss er erst einmal die bestehenden Regeln durchsetzen“, sagte er. „Das Verwaltungsgericht hat dem kopflosen Maßnahmen-Stakkato einen Riegel vorgeschoben“, sagte er. Der juristische Sieg hat zunächst nur Folgen für die klagenden Kneipen. Die Regelung steht damit aber insgesamt auf der Kippe, sofern sie vom Oberverwaltungsgericht ( OVG) Berlin-Brandenburg bestätigt werden würde.

Der Senat kündigte eine entsprechende Beschwerde beim OVG gegen die Entscheidung an. Außerdem will der Senat eine sogenannte Zwischenverfügung beantragen. „Damit soll möglichst noch heute Klarheit geschaffen werden, dass auch die elf klagenden Gastronomen nicht nach 23 Uhr öffnen dürfen“, teilte der Senat mit.

In Berlin gilt seit einer Woche eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Restaurants, Bars und Kneipen müssen dann schließen, Geschäfte dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen stieg am Freitag in Brandenburg weiter an und zwar auf den dritthöchsten Wert seit Ausbruch der Pandemie. Allerdings wurden im Frühjahr deutlich weniger Menschen getestet, weshalb das Infektionsgeschehen im Frühjahr und im Herbst nur eingeschränkt miteinander zu vergleichen ist.

153 neue Fälle in Brandenburg

153 neue Fälle kamen binnen 24 Stunden hinzu, 966 Menschen gelten damit als aktuell erkrankt. Ein Gradmesser, der den Anstieg des Infektionsgeschehens dokumentiert, ist die steigende Zahl der schweren Fälle: 60 Personen werden wegen Covid-19 stationär behandelt, vier liegen auf der Intensivstation. In Frankfurt (Oder) gelten seit Freitag schärfere Regeln wie eine Maskenpflicht im Büro.

Verwirrung gab es um die Infektionen in der Prignitz. In der Zählung des Landes kommt die Prignitz auf 42 neue Fälle hochgerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Landkreis korrigierte die Zahl nachmittags nach unten, weil es eine Fehlmeldung eines Labors gegeben habe. Der Kreis kommt auf eine Sieben-Tages-Zahl von 24,95 und würde so schärferen Corona-Regeln entgehen.

Von Torsten Gellner und Thorsten Keller