In der Nacht zu Samstag ist ein Feuer in einer Tischlerei und Werkstätten auf dem Gelände der Hoffnungstaler Stiftung in Lobetal (Barnim) ausgebrochen. Die Feuerwehrleute löschten nicht nur den Brand in dem historischen Gebäude, sie mussten auch ihre angrenzende Feuerwache vor den Flammen schützen.