Corona: Woidke warnt vor Schnellstart: „Das wäre ein Bumerang“

Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat sich für eine schrittweise Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Corona-Virus ausgesprochen, zugleich aber vor übertriebenen Erwartungen gewarnt. „Definitiv wird kein Schnellstart von Null auf Hundert möglich sein. Sonst würden wir all das, was wir gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern erreicht haben, zunichtemachen“, sagte er am Dienstag nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts.

Nach dem Osterwochenende zog Woidke ein positives Fazit. Die vor knapp einem Monat ergriffenen Maßnahmen hätten sich positiv ausgewirkt: „Unser Hauptziel, dass das Gesundheitssystem keinesfalls überlastet werden darf, haben wir erreicht. Es ist auch gelungen, die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu verringern", sagte Woidke. „Maßvolle Erleichterungen“ könnten möglich werden. Vertreter der Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen warben zum Beispiel dafür, die Öffnung kleinerer Geschäfte wieder zu ermöglichen, sofern gewisse Hygieneregeln gewährleistet werden.

„Das würde zum Bumerang werden“

Brandenburg will am Mittwochnachmittag, nach einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den übrigen Länderchefs über das weitere Vorgehen beraten. Für Mittwochabend ist auch eine Pressekonferenz der Landesregierung geplant. Woidke warnte: „Wir sind noch nicht über den Berg.“ Jetzt nachlässig zu werden, könne sich als Fehler erweisen. „Das wäre zutiefst trügerisch. Das würde zum Bumerang werden.“

Die Länderchefs wollen am Mittwoch auch über eine allmähliche Rückkehr in den regulären Schulbetrieb beraten. Erst danach will Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) einen entsprechenden Plan erarbeiten und vorlegen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Schulen unmittelbar nach den Osterferien wieder unterrichten.

Entsprechend äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag, Petra Budke. Die Schulen bräuchten eine Vorbereitungszeit. Sie gehe davon aus, dass ab kommenden Montag mit den Schulen vor Ort darüber diskutiert wird, in welcher Form der Unterricht wieder anlaufen kann, sagte sie am Dienstag.

Anders als die Wissenschaftsakademie Leopoldina regte das Berliner Robert Koch-Institut ( RKI) an, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. „Das ist eine Entscheidung der Politik.“ Die Experten der Leopoldina hatten empfohlen, zunächst den Unterricht wieder für Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I zu öffnen. Sie begründeten das damit, dass Jüngere mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen seien.

600 Polizeieinsätze zu Ostern

Es gebe derzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Coronavirus-Epidemie in Deutschland eingedämmt sei, betonte Wieler. Es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen, vor allem durch das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. „Diese Disziplin sollten wir weiter beibehalten.“

Während der Ostertage hat die Polizei in Brandenburg wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen 17 Strafanzeigen aufgenommen. Insgesamt sei aber alles friedlich gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. „Die Bürger halten sich sehr gut an die Vorgaben.“ Demnach gab es von Freitag bis Montag etwas mehr als 600 Polizeieinsätze wegen der Corona-Pandemie, bei denen rund 800 Platzverweise ausgesprochen und etwa 150 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen wurden. Der Spitzentag sei am Samstag gewesen, die wenigsten Verstöße gab es demnach am Montag.

Von Torsten Gellner