Potsdam

Das Gesundheitsministerium in Potsdam meldet am Montagen grundsätzlich null Corona-Neuinfektionen und Todesfälle. Das liegt daran, dass die Gesundheitsämter ihrerseits an Sonntagen keine frischen Zahlen übermitteln.

.

Sieben-Tage-Inzidenz: 737,2 (Vortag: 747,9)

Hospitalisierungsrate: 4,46 (Vortag: 4,70)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 716.821

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5.469

Aktuell infiziert: ≈ 107.200 (Vortag: ≈ 113.400)

Genesen: ≈ 604.100 (Vortag: ≈ 597.900)

R-Wert: 0,85

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Cottbus (1524)

Niedrigste Inzidenz: Havelland (405)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

9,4 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 622 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt. 66 liegen auf der Intensivstation, 32 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 8. April). Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,7.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 69,5 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 69,1 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 52,0 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.709.676

Impfungen bundesweit: 172,4 Millionen

Corona-Zahlen für Berlin

Berlin bleibt das Bundesland mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Es wurden 99 neue Ansteckungen gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz: 696,4 (Vortag: 714,6)

Hospitalisierungsrate: 16,4 (Vortag: 15,0)

ITS-Belegung: 8,0 % (Vortag: 8,7)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 945.422

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4407 (unverändert)

Corona-Zahlen bundesweit

Das Robert-Koch-Institut zählte in den vergangenen 24 Stunden knapp 31.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1080 (Vortag: 1098)

Gemeldete Neuinfektionen: 30.789

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 22.677.986

Neue Todesfälle: 13

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 131.383

Hospitalisierungsrate: 6,50

Von MAZonline