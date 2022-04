Potsdam

Das Gesundheitsministerium Brandenburg hat für Ostermontag keine neuen Corona-Neuinfektionen gemeldet, außerdem keine weiteren Todesfälle.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass nicht an jedem Wochentag Daten gemeldet werden. Insbesondere an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Sieben-Tage-Inzidenz: 490,9 (Vortag: 498,8)

Hospitalisierungsrate: 3,79 (Vortag: 3,95)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 731.755

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5491

Aktuell infiziert: ≈ 84.600 (Vortag: ≈ 91.200)

Genesen: ≈ 641.600 (Vortag: ≈ 635.100)

R-Wert: 0,83

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Cottbus (1005,1)

Niedrigste Inzidenz: Barnim (401,4)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

8,2 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 580 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt. 58 liegen auf der Intensivstation, 34 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 17. April). Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 3,95.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 69,5 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 69,1 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 52,1 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.714.240

Impfungen bundesweit: 172,5 Millionen

Corona-Zahlen für Berlin

Berlin bleibt das Bundesland mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Es wurden 319 neue Ansteckungen gemeldet und kein weiterer Todesfall.

Sieben-Tage-Inzidenz: 482,2 (Vortag: 483,6)

Hospitalisierungsrate: 14,0 (Vortag: 13,8)

ITS-Belegung: 7,0 % (Vortag: 6,6)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 964.281

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4427

Corona-Zahlen bundesweit

Das Robert-Koch-Institut zählte in den vergangenen 24 Stunden mehr als 156.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1001,5 (Vortag: 1015,7)

Gemeldete Neuinfektionen: 156.864

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 23.339.311

Neue Todesfälle: 212

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 132.900

Hospitalisierungsrate: 6,41

Von MAZonline