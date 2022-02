Potsdam

In Brandenburg ist die Corona-Inzidenz leicht gesunken – mit 1690 hat Brandenburg jetzt „nur noch“ die zweithöchste Inzidenz aller Bundesländer, die höchste Inzidenz meldet jetzt Bayern. Und auch der Barnim hat seinen Spitzenplatz im bundesweiten Inzidenzranking aufgeben müssen.

Hinweis: Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – so dass diese nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1690,4 (Vortag: 1753,1)

Hospitalisierungsrate: 4,74 (Vortag: 4,98)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 463.750 (+8037)

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5117 (+9)

Aktuell infiziert: ≈ 150.900 (Vortag: ≈ 148.300)

Genesen: ≈ 307.800 (Vortag: ≈ 302.300)

R-Wert (deutschlandweit): 0,92

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Barnim (2608,1)

Niedrigste Inzidenz in Brandenburg: Brandenburg an der Havel (812)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

9,2 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 664 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt. 66 liegen auf der Intensivstation, 52 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 18. Februar). Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,74.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 69,1 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 68,23 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 49,3 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.610.673

Impfungen bundesweit insgesamt: 168,8 Millionen

Corona-Zahlen für Berlin

Laut RKI sind in der Hauptstadt binnen 24 Stunden 6686 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt erstmals seit langem unter 1000. (Stand: 18. Februar).

Sieben-Tage-Inzidenz: 977,1 (Vortag: 1118)

Hospitalisierungsrate: 23,8 (Vortag: 24,8)

ITS-Belegung: 15,0 % (Vortag: 15,3 %)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 678.304

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4205

Corona-Zahlen bundesweit

Das RKI meldet am Freitag eine gesunkene Inzidenz – diesmal 1371,7. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag beträgt 220.048.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1371,7 (Vortag: 1385,1)

Gemeldete Neuinfektionen: 220.048

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 13.255.989

Neue Todesfälle: 264

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 120.992

Hospitalisierungsrate: 6,24

