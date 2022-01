Potsdam

In Brandenburg sind binnen 24 Stunden 4233 Corona-Neuinfektionen und 30 weitere Todesfälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich.

Ferner ist in Brandenburg die Omikron-Variante des Coronavirus weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der Infektionen mit ihr stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch. Bis 00.00 Uhr wurden 4878 Fälle erfasst, am Dienstag waren es 4441. Darunter seien 746 Fälle, die mit einer Gesamtgenomsequenzierung nachgewiesen wurden; am Dienstag waren 704 gemeldet worden. Dazu kamen 4132 Verdachtsfälle, die über eine Polymerase-Kettenreaktion (PCR) festgestellt wurden. Am Dienstag waren es 3737.

Sieben-Tage-Inzidenz: 689,8 (Vortag: 635,3)

Hospitalisierungsrate: 2,77 (Vortag: 2,77)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 280.429

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4929

Aktuell infiziert: ≈ 39.800 (Vortag: ≈ 37.800 )

Genesen: ≈ 235.700 (Vortag: ≈ 233.500)

R-Wert: 1,12

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Potsdam (1113,1)

Niedrigste Inzidenz in Brandenburg: Elbe-Elster (216,6)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

13,9 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 420 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, 106 liegen auf der Intensivstation. 81 Intensivpatienten müssen beatmet werden. Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 2,77.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 68,3 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 66,4 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 41,7 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.351.331

Impfungen bundesweit insgesamt: 159,7 Millionen (Stand: 19. Januar)

Corona-Zahlen für Berlin

Laut RKI sind in der Hauptstadt binnen 24 Stunden 10.732 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, es gab fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt über 1000, die Hospitalisierungsrate stagniert auf hohem Niveau. (Stand: 19. Januar).

Sieben-Tage-Inzidenz: 1055,1 (Vortag: 962,7)

Hospitalisierungsrate: 12,6 (Vortag: 12,9)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 415.415

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4072

Corona-Zahlen bundesweit

Das RKI meldet am Mittwoch eine deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz von 584,4, erstmals übersteigt die Zahl der Neuinfektionen die 100.000er-Marke.

Sieben-Tage-Inzidenz: 584,4 (Vortag: 553,2)

Gemeldete Neuinfektionen: 112.323

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 8.186.850

Neue Todesfälle: 239

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 116.081

Hospitalisierungsrate: 3,34

Von MAZonline