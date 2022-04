Potsdam

Ostern ist vorbei, und damit auch die Pause in den Gesundheitsämtern. Während zwischen Karfreitag und dem Dienstag nach Ostern keine aktuellen Corona-Zahlen in Brandenburg gemeldet wurden, stehen jetzt die Nachmeldungen an. Die Fallzahlen steigen dementsprechend rapide an.

Sieben-Tage-Inzidenz: 433,6 (Vortag: 369,1)

Hospitalisierungsrate: 2,49 (Vortag: 1,74)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 741.232

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5514

Aktuell infiziert: ≈ 72.600 (Vortag: ≈ 73.800)

Genesen: ≈ 663.100 (Vortag: ≈ 657.100)

R-Wert: 0,57

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Cottbus (642,4)

Niedrigste Inzidenz: Potsdam-Mittelmark (240,4)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

8,0 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 521 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt. 55 liegen auf der Intensivstation, 32 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 20. April). Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 2,49.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 69,5 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 69,1 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 52,2 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.716.431

Corona-Zahlen für Berlin

Nach den Osterfeiertagen meldet das Landesgesundheitsamt in Berlin an diesem Donnerstagmorgen 4452 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Sieben-Tage-Inzidenz: 350,5 (Vortag: 342,7)

Hospitalisierungsrate: 12,0 (Vortag: 12,2)

ITS-Belegung: 7,2 % (Vortag: 7,3 %)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 973.524

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4452

Corona-Zahlen bundesweit

Das Robert-Koch-Institut zählte in den vergangenen 24 Stunden mehr als 186.325 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 720,6. Auch hier gilt es zu berücksichtigen, dass während der Feiertage vergleichsweise wenig Neuinfektionen gemeldet worden waren.

Sieben-Tage-Inzidenz: 720,6

Gemeldete Neuinfektionen: 186.325

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 23.844.536

Neue Todesfälle: 324

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 133.632

Hospitalisierungsrate: 4,24

Von MAZonline