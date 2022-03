Potsdam

An diesem Montag meldet das Robert-Koch-Institut für das Land Brandenburg keine neuen Corona-Infektionen. Die Gesundheitsämter sollen entlastet werden – deswegen werden am Wochenende und am Montag keine neuen Daten übermittelt.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1457,9 (Vortag: 1594,2)

Hospitalisierungsrate: 6 (Vortag: 6,2)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 628.833

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5.340

Aktuell infiziert: ≈ 132.400 (Vortag: ≈ 138.400)

Genesen: ≈ 491.100 (Vortag: ≈ 484.300)

R-Wert: 0,97 (Wert von der Vorwoche)

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Prignitz (2063)

Niedrigste Inzidenz: Barnim (1041)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

12,8 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 750 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt. 91 liegen auf der Intensivstation, 56 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 21. März). Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 6,01.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 69,4 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 68,9 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 51,3 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.685.715

Corona-Zahlen für Berlin

Laut RKI ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Bundeshauptstadt leicht gesunken. Es wurden 198 Neuinfektionen gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1071,9(Vortag: 1100,8)

Hospitalisierungsrate: 20,3 (Vortag: 20,2)

ITS-Belegung: 10,1% (Vortag: 10,4%)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 839.965

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4319

Corona-Zahlen bundesweit

Das Robert Koch-Institut (RKI) zählte in den vergangenen 24 Stunden mehr als 92.300 Positivtests.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1714 (Vortag: 1735)

Gemeldete Neuinfektionen: 92.314

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 18.772.331

Neue Todesfälle: 13

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 126.929

Hospitalisierungsrate: 7,36

Von MAZonline