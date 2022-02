Potsdam

Mit dem aktuellen Wert von 1.455,8 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg erneut gesunken. Zuletzt meldete das Robert-Koch-Institut 6.890 neue Corona-Fälle im Land.

Hinweis: Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – so dass diese nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1.455,8 (Vortag: 1544,6)

Hospitalisierungsrate: 4,74 (Vortag: 4,78 )

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 494.729 (+6.890)

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5.166 (+7)

Aktuell infiziert: ≈ 151.600 (Vortag: ≈ 151.000 )

Genesen: ≈ 337.900 (Vortag: ≈ 331.700)

R-Wert (deutschlandweit): 0,88

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Prignitz (2.571,8)

Niedrigste Inzidenz in Brandenburg: Oberspreewald-Lausitz (906,9)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

10,1 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 716 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt. 73 liegen auf der Intensivstation, 50 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 23. Februar). Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,78.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 69,2 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 68,4 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 49,6 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.622.645

Impfungen bundesweit insgesamt: 169,2 Millionen

Corona-Zahlen für Berlin

Laut RKI sind in der Hauptstadt binnen 24 Stunden 7395 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. (Stand: 24. Februar).

Sieben-Tage-Inzidenz: 1077,4 (Vortag: 1079,6)

Hospitalisierungsrate: 20,9 (Vortag: 21,7 )

ITS-Belegung: 13,4 % (Vortag: 14,4 %)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 717.673

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4227

Corona-Zahlen bundesweit

Das RKI meldet am Mittwoch eine gesunkene Inzidenz – diesmal 1.278,9. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag beträgt 209.052.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1.278,9 (Vortag: 1.306,8)

Gemeldete Neuinfektionen: 209.052

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 13.971.947

Neue Todesfälle: 299

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 121.902

Hospitalisierungsrate: 6,21

