In Brandenburg sind am Montag binnen 24 Stunden 1332 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz hat mit 1102,3 den dritten Tag in Folge den höchsten Wert in Brandenburg seit Ausbruch der Pandemie erreicht.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1102,3 (Vortag: 1076,1)

Hospitalisierungsrate: 3,4 (Vortag: 3,5)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 301.927

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4963

Aktuell infiziert: ≈ 55.000 (Vortag: ≈ 55.100 )

Genesen: ≈ 241.900 (Vortag: ≈ 240.500)

R-Wert: 1,19

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Potsdam (1625,9)

Niedrigste Inzidenz in Brandenburg: Elbe-Elster (318,5)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

12,4 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 406 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, 94 liegen auf der Intensivstation. 75 Intensivpatienten müssen beatmet werden. Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 3,6.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 68,4 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 66,6 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 43,3 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.402.287

Impfungen bundesweit insgesamt: 161,1 Millionen (Stand: 21. Januar)

Corona-Zahlen für Berlin

Laut RKI sind in der Hauptstadt binnen 24 Stunden 683 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter knapp unter der 1500er-Marke. (Stand: 24. Januar).

Sieben-Tage-Inzidenz: 1464,5 (Vortag: 1483,7)

Hospitalisierungsrate: 16,8 (Vortag: 16,9)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 454.682

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4085

Corona-Zahlen bundesweit

Das RKI meldet am Montag erneut einen Inzidenz-Rekord von 840,3, die Zahl der Neuinfektionen ist am Montag im fünfstelligen Bereich.

Sieben-Tage-Inzidenz: 840,3 (Vortag: 772,7)

Gemeldete Neuinfektionen: 63,393

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 8.744.840

Neue Todesfälle: 28

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 116.746

Hospitalisierungsrate: 3,77

