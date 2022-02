Potsdam

In Brandenburg sind in den letzten 24 Stunden 9.302 Corona-Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz hat mit 1.683 einen neuen Höchstwert erreicht – und das mittlerweile zum dreizehnten Mal in Folge.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1.683 (Vortag: 1.576,1)

Hospitalisierungsrate: 3,7 (Vortag: 3,52)

Gesamtzahl aller Infizierten in Brandenburg: 372.084

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 5014

Aktuell infiziert: ≈ 104.600 (Vortag: ≈ 97.500)

Genesen: ≈ 262.500 (Vortag: ≈ 260.300)

R-Wert: 0,95

Stadt/Landkreis mit der höchsten Inzidenz in Brandenburg: Uckermark (2239,3)

Niedrigste Inzidenz in Brandenburg: Elbe-Elster (730,1)

Covid-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern

11,2 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Derzeit werden 530 Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, 83 liegen auf der Intensivstation. 56 Intensivpatienten müssen beatmet werden. Das ergibt für Brandenburg eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 3,52.

Impfquote in Brandenburg

Impfquote einmal geimpft: 68,9 Prozent

Impfquote vollständig geimpft: 67,5 Prozent

Impfquote Booster-Impfung: 47 Prozent

Impfungen in Brandenburg insgesamt: 4.527.813

Impfungen bundesweit insgesamt: 165,8 Millionen

Corona-Zahlen für Berlin

Laut RKI sind in der Hauptstadt binnen 24 Stunden 13.317 neue Corona-Infektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an und liegt jetzt bei 1.803,4. (Stand: 4. Februar).

Sieben-Tage-Inzidenz: 1.803,4 (Vortag: 1790,2)

Hospitalisierungsrate: 23,5 (Vortag: 23,3)

Gesamtzahl aller Infizierten in Berlin: 584.020

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: 4133

Corona-Zahlen bundesweit

Das RKI meldet am Donnerstag erneut einen Inzidenz-Rekord von 1283,2, die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 236.120.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1.349,5 (Vortag: 1283,2)

Gemeldete Neuinfektionen: 248.838

Gesamtzahl der Corona-Infektionen bundesweit: 10.671.602

Neue Todesfälle: 170

Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 118.504

Hospitalisierungsrate: 5,0

