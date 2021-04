Corona-Zwangspause in Brandenburg: Wie der Circus Berolina ums Überleben kämpft

Schönefeld

Ein kreisrunder dunkler Fleck auf einem Stück Rasen, vier metallene Träger, die in den blauen Himmel ragen, das ist alles, was den Spindlers geblieben ist von ihrem Zirkus. Das Zelt liegt gut verpackt im Lager, die Tiere stehen im Stall. Und dort, wo das Herz eines jeden Zirkus schlägt, in der Manege, klafft nur noch ein großes Loch im Rasen. Der Applaus ist verhallt. Der Circus Berolina steht still.

Das Winterlager der Familie Spindler liegt im Süden Berlins, am Rande der Gemeinde Schönefeld (Dahme-Spreewald). Der nächste große Nachbar ist der Flughafen BER, der regelmäßig seine Flugzeuge über das Grundstück schickt. Jedes Flugzeug ein gleicht einem kurzen Paukenschlag. Viel Weite ist hier, und alles ist leer. Dort, wo normalerweise die Autos der Besucher parken, drehen jetzt die Zirkuskinder in kleinen, grellbunten Autos ihre Runden.

Letztes großes Gastspiel war 2019

Adela Kocka-Spindler sitzt auf einer langen Holzbank. Gerade rechnet sie im Kopf nach, wann der Zirkus das letzte Mal Geld verdient hat. Ihr Blick geht über die kleine Herde Elefanten hinweg, die friedlich grasend auf der Weide steht und die in dieser Umgebung, zwischen Fluglärm und den Lagerhäusern, die den Spindlers als Werkstätten dienen, surreal anmutet. „Richtiges Geld“, sagt Adela Kocka-Spindler jetzt, „richtiges Geld haben wir 2019 verdient. In dem Sommer waren wir auf Usedom.“

Adela Kocka-Spindler kommt aus einer traditionsreichen Zirkusfamilie. Quelle: Ribana Schmidt

Seit über einem Jahr, seit das Corona-Virus die Welt aus der Bahn schupste, sitzt der Circus Berolina in Berlin fest – und das am Rande eines Flughafens, der mit jedem Paukenschlag ruft: Hier geht es in die Ferne! Die Spindlers sind aber nicht die einzigen Gestrandeten. Etwa 240 Zirkusunternehmen gibt es in Deutschland, schätzt der Verband deutscher Circusunternehmen. Viele von ihnen ringen momentan um ihre Existenz. Einige Artisten mussten Hartz IV beantragen, andere sind auf Futterspenden für die Tiere angewiesen, denn Einnahmen kommen keine rein, Rücklagen schwinden, und trotzdem müssen die Zirkusse irgendwie überleben.

Die Welt als Bühne, die momentan versperrt ist. Ein Zirkus, der nicht reisen kann. Was bleibt davon übrig – und vor allem, wie geht es weiter?

Ein Zirkus, der nicht reisen darf

Adela Kocka-Spindler lacht, wenn man sie fragt, was noch da ist vom Circus Berolina. Einem Unternehmen, dessen Wurzeln bis in die 1930-er Jahre zurückreichen. Das Teil des legendären DDR-Staatszirkus war und mit noch immer über 100 Tieren der größte Zirkus Ostdeutschlands ist. Kocka-Spindler breitet sie Arme aus und sagt, „die Tiere und Menschen natürlich“, die seien noch da.

Es ist eine Geste, die Kocka-Spindler gut beschreibt. Ihr ganzer Köper scheint ständig auf einer Bühne zu stehen. Wenn sie spricht, macht sie ausladende Bewegungen, die dem Gegenüber signalisieren: „Willkommen, treten Sie ein. Nehmen Sie Platz.“ Passend dazu trägt sie an diesem Tag enge schwarze Leggings und ein Top mit Strass. Es fehlt nur noch die Manege.

In Nicht-Pandemie-Zeiten dressiert Adela Kocka-Spindler Pferde und Kamele. Eins ihrer Tiere trat schon mal unter Frank Castorf in der Berliner Volksbühne auf. Kocka-Spindler ist so was wie Zirkus-Adel. Seit sie denken kann, wacht sie jede Woche an einem neuen Ort auf, sie spricht 5 Sprachen, drei davon fließend: Deutsch, englisch und polnisch.

Ihre Familie, die Kockas, flogen schon im DDR-Zirkus durch die Lüfte und reisten um die Welt. Ihre Nummer war das Schleuderbrett. Einer springt, einer fliegt, das ist das Prinzip.

Elefantendame Conny lebt seit mehr als 40 Jahren bei den Spindlers. Quelle: Ribana Schmidt

„Schwer ist das“, sagt Kocka-Spindler über ihr neues, ruhiges Leben am Rande von Schönefeld. Nicht nur, weil die Zuschauer wegbleiben, sondern auch weil nicht klar ist, wie es weiter geht. Die staatlichen Hilfen seien bisher nur teilweise angekommen, sagt sie, „das war ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Allein für die Tiere würden sie jeden Tag rund 400 Euro nur für Futter ausgeben. Dazu kommen Kosten für Strom, Wasser und das tägliche Leben. Die Bauern aus der Umgebung bringen manchmal Heu vorbei. Manch ein Besucher spendet Geld.

Sechs Familien sind sie hier im Winterlager, 38 Menschen. Jede Familie hat einen Wohnwagen, hellgelb mit roten Streifen, die wie ein kleines Dorf hinter den Ställen der Tiere stehen. „Das Zirkus-Leben ist nicht immer leicht“, sagt Kocka-Spindler, die Arbeit höre nie auf, das Geld sei knapp, „aber etwas anderen können wir uns nicht vorstellen.“

Es ist das erste Mal in der Geschichte des Circus Berolina, das er so lange an einem Ort festsitzt. Sie mache sich schon Gedanken um die Zukunft, sagt Kocka-Spindler. Für große Zirkusse werde es immer schwieriger, auch ohne Pandemie. Weil die Stellplätze in den Städten immer weniger werden. „Alles wird zu gebaut.“ Für 2021 hat der Zirkus seine Tournee abgesagt. Verträge mit Artisten mussten aufgelöst werden und auch das Aufbaupersonal haben die Spindlers gehen lassen. Keine Einnahmen, keine Arbeit. Für 2022 steht noch nichts fest.

Am meisten vermisst sie die Zirkus-Besucher

Neben dem Reisen vermisse sie momentan vor allem den Applaus, sagt Adela Kocka-Spindler. Die Kinder, die rufen: „Schau mal, was die kann!“ Normalerweise wären sie jetzt unterwegs, in Nicht-Pandemie-Zeiten spielt der Zirkus zwischen Berlin, Hamburg und Usedom. Dienstag, Mittwoch Aufbau: Hoch mit dem Zelt, Tiere versorgen, Ställe aufbauen. Donnerstag bis Samstag Vorstellung. Sonntag Abbau. Montag dann die Fahrt in die nächste Stadt.

„Menschen-Tiere-Sensationen“ heißt die Show der Spindlers. Es ist klassischer Zirkus: dressierte Ponys, Menschen, die durch die Luft wirbeln und viel Trara. Eine der Hauptattraktionen des Circus Berolina ist die Nummer von Giovanni Spindler, Adelas Mann, der es mit seiner riesigen Kamelherde mal bis zum berühmten Zirkusfestival in Monte Carlo gebracht hat. An diesem Tag ist von den Kamelen allerdings nichts zu sehen, und anstatt in der Manege steht Giovanni Spindler an einem Betonmischer im Gehege der Wallabys, eine kleine Känguru-Art, dort wird gerade umgebaut.

Giovanni Spindler mit dem Zirkus-Nachwuchs. Quelle: Ribana Schmidt

Auch in den Werkstätten der Spindlers wird in diesen Tagen gearbeitet. Die erzwungene Ruhe wird genutzt. In einer offenen Halle ragt ein riesiges Metallgestell in die Lüfte, ein Wohnwagen. Die Spindlers bauen ihre fahrenden Häuser selbst. Jeder Wagen wird maßgeschneidert. Die Halle nebenan wird als Übungsmanege genutzt. Der Boden ist mit Sand ausgeschüttet.

Jeden Tag werde hier trainiert, sagt Adela Kocka-Spindler. Mensch und Tier arbeiten an neuen Nummern. Sie zeigt nach oben. Dort, an der Decke hängen lange Seile, an denen die Halfter der Tiere befestigt werden können. Dass die Spindlers mit auch mit Elefanten und Tigern arbeiten, das wird in Tierschützerkreisen viel kritisiert. Das Thema ist emotional aufgeladen. Nicht nur auf der Seite der Tierschützer, die immer wieder fordern, dass Zirkusse ihre Tiere abgeben.

Für Adela Kocka-Spindler ist das undenkbar. „Die Tiere gehören zu unserer Familie.“ Die Elefanten haben die Spindlers aus einem Zoo übernommen, auch das Nashorn Tantor, das aussieht wie ein riesiger grauer Felsen, ist so zu den Spindlers gekommen. An diesem Mittag liegt es faul in einer Schlammpfütze. Der Fels wirkt zufrieden.

„Zirkusse wird es immer geben“

Der Vorwurf, sie könnten die Tiere schlecht behandeln, regt Adela Kocka-Spindler auf. Natürlich gebe es schwarze Schafe in der Branche, sagt sie. Aber ihren Tieren gehe es gut, und außerdem sei ein Zirkus ohne Tiere nur ein Varietee. Ein Satz, aus dem Tradition spricht – und auch Stolz.

Seit den 1990-er Jahren leitet die Familie Spindler den Circus Berolina, noch immer ist Bernhard Spindler der Chef des Unternehmens, obwohl er längst am Rand der Manege sitzen könnte. Die Vorfahren der Spindlers trainieren seit zwei Jahrhunderten Tiere für die Manege. Die Frage, ob Tiere etwas im Zirkus zu suchen haben, kann mit dieser Familiengeschichte vermutlich nur mit ja beantwortet werden. Genauso wie die Frage, ob es trotz Pandemie noch einen Circus Berolina geben wird.

„Zirkusse wird es immer geben“, sagt Adela Kocka-Spindler. Krise hin oder her. Das hätte die Geschichte gezeigt. Egal ob Krieg oder Naturkatastrophen, „unsere Kultur lebt weiter.“ Für die kommenden Monate hofft Adela Kocka-Spindler auf Lockerungen. Den nächsten Sommer will sie wieder in der Ferne verbringen. Das Herz soll wieder schlagen.

Von Gesa Steeger