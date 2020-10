Wer möchte in diesen Zeiten mit der Bundeskanzlerin tauschen? Wer weiß, welche Maßnahmen gegen die Pandemie effektiv wirken und getroffen werden müssen? Alle erwarten, dass „Schaden vom deutschen Volk abgewendet“ wird. Doch ein Intensivmediziner, ein soloselbstständiger Künstler oder ein Restaurantbesitzer sehen jeweils ganz andere Notlagen. Auch Jugendliche und ältere Menschen, Gesunde und Kranke verfolgen unterschiedliche Ziele. Mit dem deutschlandweiten Verbot von Theater-, Konzert und Kulturveranstaltungen, das die Bundesregierung gestern für einen Monat verfügte, macht sich die Politik bei Künstlern und Kulturschaffenden alles andere als beliebt. Die Veranstaltungsbranche hat alle erdenklichen Maßnahmen umgesetzt, um Infektionen vorzubeugen. Wie sehr ihr das Wasser bis zum Hals steht, wurde gestern bei einer Großkundgebung in Berlin deutlich. Musiker, Schauspieler und Bühnentechniker bangen um ihre Existenz. Politiker sind nun auf Bundes-, Landes und kommunaler Ebene gefordert, alles zu tun, um Künstler und Veranstalter zu stützen. So müssen Ausfallhonorare zur Verfügung gestellt werden. In der Stadt Potsdam ist das Instrument im Juli ausgelaufen. Das Land hat bislang keine neuen Mittel bewilligt.

Von Karim Saab