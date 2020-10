Potsdam

Die Zahl der Corona-Fälle in Brandenburgs Krankenhäusern nehmen wieder zu. Nach dem Helios-Klinikum in Bad Saarow werden nun auch am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum (CTK) keine neuen Patienten mehr aufgenommen. Außerdem entschied sich die Klinikleitung für ein Besuchsverbot.

Wie das größte Krankenhaus Brandenburgs am Montag mitteilte, werden derzeit vier Patienten mit Covid-19 behandelt. Außerdem sind neun Mitarbeiter des CTK positiv auf Corona getestet worden. Besuche seien deshalb bis auf Weiteres nicht möglich, entschied der Krisenstab des Klinikums. Mehr als 100 Personen wurden in Quarantäne geschickt, darunter sind 13 Beschäftigte des Rettungsdienstes.

Das Aufnahmeverbot gilt eingeschränkt: Es bezieht sich auf geplante Patienten und ist auf den 9. Oktober befristet. Notfälle und Tumor-Patienten würden weiter behandelt, hieß es. Die Corona-Abstrich-Stelle bleibe geöffnet, allerdings seien derzeit keine freiwilligen Abstriche möglich.

Mitarbeiter werden getestet

Die Maßnahmen seien drastisch, aber in der aktuellen Lage unerlässlich, sagte Klinikchef Götz Brodermann. „Wir testen darüber hinaus unsere Mitarbeiter flächendeckend, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern“, sagte er. Als „Maximalversorger“ in Südbrandenburg werde alles daran gesetzt, dass die Notaufnahme weiterhin geöffnet bleibe.

Zuvor war am Helios-Klinikum in Bad Saarow (Oder-Spree) ein Aufnahmestopp verhängt worden. Nach Klinikangaben sind bislang 25 positive Fälle bekannt. Auch hier sollen alle Mitarbeiter getestet werden, außerdem auch alle Patienten. Aktuell seien 13 Mitarbeiter und zwölf Patienten positiv auf das Corona-Virus getestet worden, hieß es am Sonntag. Zehn Patienten werden derzeit stationär betreut, zwei befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Nonnemacher zeigt sich besorgt

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte sich am Montag besorgt insbesondere über die Entwicklung in Berlin gezeigt. Aber auch die Entwicklung in Brandenburg gebe Grund zur Sorge: „Im Moment haben wir ja immer noch Neuinfektionsinzidenzen im einstelligen Bereich, obwohl ich sagen muss, ich bin doch einigermaßen beunruhigt, denn auch bei uns steigt das in den letzten Tagen kräftig an“, sagte die Ministerin. „Wir hatten jetzt Freitag, Samstag und Sonntag jedes Mal Werte um 40 Neuinfektionen. Das ist für Brandenburg schon eine Zahl, und wir merken, auch bei uns tut sich da was.“ Die Entwicklung sei auch nicht auf einzelne Städte beschränkt.

Von Sonntag auf Montag meldeten die Gesundheitsämter 9 neue Fälle. Die Zahlen vom Montag spiegeln aber nicht das gesamte Infektionsgeschehen wider, da am Wochenende nicht alle Ämter flächendeckend aktuelle Zahlen melden. 357 Menschen gelten aktuell als erkrankt. 24 werden stationär behandelt. Eine Person muss künstlich bearbeitet werden.

